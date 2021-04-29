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Haber Giriş: 29.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, önceki akşam Levent’teki bir stüdyodan çıkarken görüntülendi.

“Best of Serdar Ortaç” albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, “Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak” dedi.

Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor

Serdar Ortaç, geçmişte kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklamıştı. Şarkıcıya “Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yanıt, Gür’den geldi: “Hayır, oynamıyor!”

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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