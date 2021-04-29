Seçil Gür: Serdar kripto oynamıyor

“Best of Serdar Ortaç” albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, “Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak” dedi.

Serdar Ortaç, geçmişte kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklamıştı. Şarkıcıya “Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yanıt, Gür’den geldi: “Hayır, oynamıyor!”

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