Şebnem Paker: Dublin’de star gibiydik

Müzisyen, “Dublin’e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa’nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu. Sahneden indiğimde, ‘Acayip bir şeyler oluyor’ dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. Ve o hafta sokakta star gibiydik. O zaman, ‘Dinle bir şey yapacak’ diye düşündüm” dedi.