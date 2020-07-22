MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriŞebnem Paker: Dublin’de star gibiydik
GeriMagazin Şebnem Paker: Dublin’de star gibiydik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:52,Son Güncelleme:

Şebnem Paker: Dublin’de star gibiydik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şebnem Paker: Dublin’de star gibiydik
Abone Olgoogle-news

1997 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’nda üçüncü olan Şebnem Paker, Melis Danişmend’in hazırladığı “Şimdi Neredeler” röportaj serisinin konuğu oldu.

Müzisyen, “Dublin’e gittiğimiz zaman provalarda şunu hissettim: Avrupa’nın her yerinden fanatikler dolduruyorlar salonu. Sahneden indiğimde, ‘Acayip bir şeyler oluyor’ dedim. Çünkü daha ilk duydukları anda tempo tutmaya başladılar. Ve o hafta sokakta star gibiydik. O zaman, ‘Dinle bir şey yapacak’ diye düşündüm” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle