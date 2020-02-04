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Hande Can
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Scarlett için son ümidim Oscar töreni (SCARLETT JOHANSSON)

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Scarlett için son ümidim Oscar töreni (SCARLETT JOHANSSON)

BAFTA’nın kırmızı halısına bu sene pembe ve tonları hakimdi.


Benim favorim, pembe Prada kıyafetiyle kesinlikle Renée Zellweger’di.
Scarlett Johansson, Versace elbisesiyle yabancı basından tam not almış olsa da, bence assolistlerden hiçbir farkı yoktu.
Elbisenin üst bedeni ve göğüs dekoltesi evet güzel ama aşağıya indikçe Nur Yerlitaş’ın modellerinden farkı kalmamış.
O güzelim göğüs dekoltesini otrişler, ten rengi tüller ve yırtmaçla harcamışlar.
Dekoltesinden gözüken dövmeleri de bence çok alaturka duruyor.
Ben kırmızı halıda elegan kadınlar görmeyi seviyorum. Bu elbisede size eleganlığı işaret edebileceğim tek şey, o şahane Nikos Koulis küpeler maalesef.

Scarlett için son ümidim Oscar töreni (SCARLETT JOHANSSON)

 

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