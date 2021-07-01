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Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:33 | Son Güncelleme:

Şarkının geliri şiddet gören kadınlara

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Şarkının geliri şiddet gören kadınlara

Çiğdem Batur, kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık projesine imza attı.

Oyuncu, Barış Manço’nun “Lambaya Püf De” şarkısını sözlerini değiştirerek yorumladı. Şarkı, Moko Yapım etiketiyle yayınlandı.

“Lambaya Püf De”nin sözlerini de yazan Batur, “Amacımız, şiddet gören kadınların sesi olmak. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili başka projelerimiz de olacak” dedi.

Şarkının geliri şiddet gören kadınlara

Şarkının aranjesini Los Angeles’ta yaşayan Armağan Azak’ın yaptığını belirten Batur, “Projeden elde edilen gelirle şiddet gören kadınlara destek olacağız” diye konuştu.

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