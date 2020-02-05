Şarkılar Gümüşlük için

Geçtiğimiz aylarda Gümüşlükspor için İstanbul’da gerçekleştirilen destek gecesinin ikincisi bu kez Bodrum’da düzenlendi.

Kulüp yararına düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlükspor Başkanı Ahmet Faik Karakaya, Başkan Yardımcısı Mehmet Özak, As Başkan Nejat İşler’in yanı sıra tüm teknik heyet ve oyuncular katıldı. Gecede Birsen Tezer, Grup Gündoğarken, Kenan Vural, Mehmet Erdem, Ozbi ve Zeki Açabey sahneye çıktı.

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