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Haber Giriş: 05.02.2020 - 07:30,Son Güncelleme:/

Şarkılar Gümüşlük için

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Şarkılar Gümüşlük için

Nejat İşler’in as başkanı olduğu Gümüşlükspor için Bodrum’da destek gecesi düzenlendi. Gecede ünlü isimler sahneye çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Gümüşlükspor için İstanbul’da gerçekleştirilen destek gecesinin ikincisi bu kez Bodrum’da düzenlendi.

Şarkılar Gümüşlük için

Kulüp yararına düzenlenen geceye Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gümüşlükspor Başkanı Ahmet Faik Karakaya, Başkan Yardımcısı Mehmet Özak, As Başkan Nejat İşler’in yanı sıra tüm teknik heyet ve oyuncular katıldı. Gecede Birsen Tezer, Grup Gündoğarken, Kenan Vural, Mehmet Erdem, Ozbi ve Zeki Açabey sahneye çıktı.

Şarkılar Gümüşlük için

 

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