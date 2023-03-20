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Şarkıcı Lara ve Mehdi Karimi'den görkemli düğün

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#Lara#Mehdi Karimi#Nagihan Karadere
Şarkıcı Lara ve Mehdi Karimiden görkemli düğün
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 13:21

Uzun zamandır voleybolcu Mehdi Karimi ile aşk yaşayan şarkıcı Lara 7 Mart'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift dün akşam görkemli bir törenle evliliklerini taçlandırdı.

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2000'li yıllara 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' şarkılarıyla damga vuran Lara, İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturmuştu. Muradına eren ünlü şarkıcının dün akşam düğün töreni gerçekleşti.

Aile yakınları ve dostlarının katıldığı törenden renkli fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıldı. Lara törene katılan dostlarına teşekkür etti.

Şarkıcı Lara ve Mehdi Karimiden görkemli düğün

Lara düğün gününü, doğum tarihi ile aynı güne denk getirdi. Ünlü şarkıcı çifte mutluluk yaşadı!

7 MART'TA EVLENDİLER

Lara ve Mehdi Karimi 7 Mart Salı günü nikah masasına oturmuştu. Güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düşmüştü: "Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. 07.03.2023"

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Şarkıcı Lara ve Mehdi Karimiden görkemli düğün

BUNCA SENE SENİ SEVMEYİ BEKLEMİŞİM!

Mehdi Karimi ise eşinin paylaşımına; "Gözlerinin içine baktığımda ne dert kalıyor ne de tasa. Bunca sene seni sevmeyi beklemiş sanki kalbim. Sabrımın hediyesi gibi geldin, hoş geldin benim sevgi dolu merhametli güzel eşim" sözleriyle cevap vermişti.

Şarkıcı Lara ve Mehdi Karimiden görkemli düğün

ESTETİK OPERASYONLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ...

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelen şarkıcı Lara, son olarak büyük dudaklarını küçülttürmüştü. Bıçak altına yatan şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atılmıştı.

Geçirdiği operasyondan sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram hesabından yaşadığı pişmanlığı ağlayarak anlatmıştı:

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"Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" 

 

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#Lara#Mehdi Karimi#Nagihan Karadere

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