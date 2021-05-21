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Haber Giriş: 21.05.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

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Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

Şarkıcı Güllü, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medyada çıkan öldü iddialarına da isyan etti.

"2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."

'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.

"Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım."

Şarkıcı Güllü öldü iddialarına isyan etti

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