Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti

"2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."

'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.

"Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım."

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?