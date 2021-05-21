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Şarkıcı Güllü 'öldü' iddialarına isyan etti
Şarkıcı Güllü, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı, sosyal medyada çıkan öldü iddialarına da isyan etti.
"2 ay önce hakkımda öldü haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi' dedi."
'Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım' diyen Güllü, evlilik defterini de kapattığını açıkladı.
"Evlilik aşk benden uzak olsun. Ben almayayım, alana da mani olmayayım."