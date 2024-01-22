Ünlü ailenin skandal gelinine bir kötü haber daha: Bir kanserden kurtuldu, başka bir kansere yakalandı

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Kraliçe 2. Elizabeth'in, seks taciri Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı yüzünden skandal yaratan ortanca oğlu Prens Andrew'nun eski karısı Sarah Ferguson, ikinci kez kansere yakalandı.

Boşanmasına rağmen hala York Düşesi unvanını taşıyan Sarah Ferguson geçen yaz meme kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Geçirdiği mastektomi (meme aldırma) operasyonunun ardından gördüğü tedavi sonucu da iyileşmişti. Fakat geçen hafta kontrol için hastaneye giden Ferguson, bu kez de cilt kanserine yakalandığını öğrendi.

Sözcüsü, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ferguson'ın, aldığı bu teşhise rağmen iyi bir ruh halinde olduğunu belirtti.

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BU KEZ DE CİLT KANSERİ

Sarah Ferguson'ın sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada "Geçtiğimiz yaz, erken evre meme kanseri tedavisi gören Düşes, bu kez de cilt kanseri teşhisi aldı" denildi.

Açıklamaya göre Sarah Ferguson, vücudunun çeşitli yerlerinde bulunan benlerden bazılarını aldırdı ve yapılan incelemeler sonucunda bunlardan birinde kanserli hücrelere rastlandı.

Ferguson'un kendisine bu süreçte destek olan bütün tıbbi ekibe, özellikle de hastalığı teşhis eden cildiye uzmanına teşekkür ettiği de açıklamada yer alan bilgiler arasında.

Tam meme kanserinden kurtulmuşken şimdi de cilt kanserine yakalanan Düşes'in açıklamasında başına gelenlerin vücuttaki benlerin boyutu, rengi ve dokusu gibi özelliklere dikkat göstermenin bu hastalığını erken evrede teşhisi konusunda ne kadar büyük bir önemi olduğu da belirtildi.

Sarah Ferguson'a hastalığın hangi evrede olduğunu net olarak belirlenmesi için bir dizi test daha yapılacağı belirtildi. Açıklamada bütün bu yaşadıklarına rağmen Sarah Ferguson'ın olumlu bir ruh hali içinde olduğu belirtildi.

GEÇEN YAZ ERKEN EVRE MEME KANSERİNE YAKALANIP İYİLEŞMİŞTİ

Prens Andrew ile evliliğinden 33 yaşında Prenses Eugenie ve 35 yaşında Prenses Beatrice adında iki kızı ve çocuklarından üç de torunu bulunan Sarah Ferguson geçen yaz meme kanseri teşhisi almıştı.

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Kanserli hücreye rastlanan memesi alınan Ferguson, sağlığına kavuşmuştu. Fakat şimdi de önünde bu kez cilt kanseriyle mücadele edeceği yeni bir süreç uzanıyor.

Geçirdiği operasyonun ardından yıllarca dışlandığı İngiliz kraliyet ailesi tarafından tekrar bağırlara basılan Ferguson, geçen ay Sandringham'da düzenlenen Noel ayininde de yer almıştı. Çok uzun bir aradan sonra ilk kez İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte görülmesi de şaşkınlık yaratmıştı.

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Sarah Ferguson, İngiliz kraliyet ailesinin en olaylı üyelerinden biri olarak biliniyor. Öyle ki yarattığı skandalların ucu bucağı yok desek yeridir.

İngiliz basınındaki adıyla Fergie, Charles'ın kral olmasından sonra onun sayesinde aileyle arasındaki buzları eritti.

30 yıl sonra ilk kez Noel kutlamasına ailenin yanında katılan Ferguson, en çok "parmak emme skandalıyla "hafızalara kazındı.

Fergie kocası Prens Andrew ile yollarını ayırdıktan sonra Amerikalı iş insanı John Bryan ile çıktığı Fransa tatilinde St Tropez'de bir havuz başında sadece İngiliz kraliyet ailesini değil, tüm dünyayı şoke eder bir şekilde görüntülenmişti.

Bryan, havuz başında güneşlenirken Sarah'nın ayak parmağını emerken onları takip eden paparazzi de deklanşörlere bastı. Tabii ki görüntüler dünya basınında manşetlere çıktı.

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Tam da fotoğraflar yayınlandığında Sarah da tüm İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte Balmoral Şatosu'nda bulunuyordu. Olay "patlayınca" Sarah hemen Londra'ya döndü. Tabii ki Kraliçe öfkeden küplere bindi.

İşte bu olayın ardından Sarah Ferguson aileden dışlandı. Her ne kadar York Düşesi unvanı elinden alınmasa da kızlarının önemli günlerinde yanlarında yer alsa da bir anda gözden düştü. Zaten adı sonradan başka skandallara da karıştı.

CHARLES ONA ZEYTİN DALI UZATTI

İddialara göre ona en çok karşı olan kişi Kraliçe'nin kocası Prens Philip'ti. Tabii Kraliçe'nin de ona sıcak baktığını söyleyemeyiz.

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Fakat ikisinin de ölümünden sonra Kral Charles ona zeytin dalı uzattı. Böylece yıllar sonra Noel günü Sandringham'da bütün aileyle birlikte yer aldı.

Sarah Ferguson ile Prens Andrew 1986 yılında evlendi. Onların düğünü 80'li yıllarda Diana ve Charles'ın ardından ailede yapılan ikinci gösterişli tören oldu. İki kızları dünyaya gelen Andrew ile Sarah, 1992'de yollarını ayırdılar. Dört yıl sonra da boşanmaları resmen tamamlandı.