Milyonları ağlatan filmin oyuncusuydu... Her şeye arkasını dönüp gitti... 'Burada insanı ayartan çok şey var'

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Boksör babayı canlandıran oyuncu son derece profesyonel ve çok da başarılıydı. O filmde onun kadar dikkat çeken diğer kişi de oğlunu canlandıran sarı saçlı, mavi gözlü küçük oyuncuydu.

Filmin sonu öylesine dokunaklıydı ki salonları dolduran milyonlarca seyirci nasıl olduğunu bile anlayamadan gözyaşlarına boğuluyordu.

Üstelik sinemadan çıkıp evlerine gittiklerinde yani normal hayatlarına döndüklerinde bile yarattığı etki öyle kolay kolay silinmiyordu.

İKİ ÜNLÜ OYUNCUNUN YANINDA BİLE YILDIZ GİBİ PARLADI

Sinema sanatının en çok ağlatan, dokunaklı filmleri listesi yapılsa kesinlikle ilk 10'a girecek bu filmin adı The Champ, yani Şampiyon.

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Kamera arkasında deneyimli yönetmen Franco Zeffirelli'nin yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda birçok kişinin Angelina Jolie'nin babası olarak tanıdığı aslında güzel kızının sinema dünyasına adım atmasına da destek olan Jon Voight ile Faye Dunaway gibi dönemin en ünlü yıldızları vardı.

Bu deneyimli ikiliye eşlik eden küçük bir oyuncu vardı ki seyirciyi asıl gözyaşlarına boğan oydu zaten: Ricky Schroder.

O dönemde daha dokuz yaşındaydı Ricky. Ama öylesine etkileyici bir performans sergiledi ki aradan geçen zaman içinde bile o film hafızalardan hiç silinmedi.

Şampiyon filminde Schroder, Jon Voight ve Faye Runaway ile birlikte kamera karşısına geçti.





'HOLLYWOOD'A HİÇBİR ZAMAN UYUM SAĞLAYAMADIM'

Sonra da sinemayla ilişkisini hiç koparmadı. Birçok yapımda kamera karşısına geçti. Ama işin gerçeği şöhrete ve Hollywood tarzı yaşama öyle çok da fazla "asılmadı."

Bu alandaki kariyerine dört elle sarılmadı. Oysa onun yerinde başkası olsaydı tam da böyle davranırdı.

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1970 doğumlu olan Ricky Schroder, aslında sinemadan tam anlamıyla da kopmadı. Sadece Hollywood'da bir Hollywood ünlüsü gibi yaşamayı ve çalışmayı istemedi.

Fox Digital'e konuşan Schroder bu konuyu tek ve kısa bir cümleyle özetledi: " Ben Hollywood'a hiçbir zaman uyum sağlamadım."

'BURADA SİZİ YOLDAN ÇIKARACAK ÇOK ŞEY VAR'

Ricky Schroder, sözlerine bakılırsa dini inançları güçlü olan biri. 53 yaşındaki Schroder, kendi çocukluğuna bakıp bir öğüt vermesi gerekirse ne söyleyeceğini de şu bir cümleyle özetledi: "Tanrı'yı gözden kaçırma. Çünkü Hollywood, Tanrı'yı gözden kaçırmanın kolay olduğu bir yer."

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Bugün artık 53 yaşında bir yetişkin olan Schroder "Hollywood'da birçok şey sizi cezbediyor. Sizi ayartıp yoldan çıkaracak o kadar çok şey var ki. Bu yüzden eğer kendi çocukluğumla ve gençliğimde konuşabilseydim inançlarına daha fazla bağlı olmasını söylerdim" dedi.

Schroder, geriye dönüp baktığında özellikle Şampiyon filminden sonra önüne kariyer anlamında çok fazla fırsat çıktığını söyledi.

Bunları değerlendirseydi kariyerini de o şekilde yürütebileceğini ekledi. Ama bunun yerine en iyisini yapabileceği fırsatlara yönelmeyi seçtiğini ifade etti ünlü filmin çocuk oyuncusu.

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'BAŞKALARI SİZİN YERİNİZE SEÇİM YAPTIYSA...'

Sonuç olarak kendi isteğiyle bu pırıltılı dünyaya sırtını döndüğünü anlattı Ricky Schoder: " Ben Hollywood'a hiç uyum sağlayamadım. Benim arzum bu değildi. 7 yaşındayken Şampiyon filminde oynatıldım, 8 yaşındaYken de zaten şampiyon olmuştum. Bu yoldan yukarıya çıkmak yerine aşağıya doğru inmek ilginç oldu" dedi.

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Schroder, bunun neden böyle olduğunu da anlattı elbette: " Eğer seçimi siz yapmamışsanız böyle oluyor. Başka insanlar sizin yerinize bir seçim yapıyor ve sizi bir yola koyuyor. Ama bugün ben kendi tercihlerimi kendim yapıyorum. Yani Hollywood'u terk etmek ve Colorado'ya geri dönmek."

Yine de anlatmak istediği hikayeler olduğunu söyledi Ricky Schroder. Ama bunu kendi yöntemleriyle ve farklı platformlarda yapmayı tercih ettiğinin altını çizdi.

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Sözün bu noktasında Ricky Sachroder'in Reel American Heroes Foundation adında gönüllü çalışan bir vakıf kurduğunu hatırlatalım. Bu şemsiye altında da gazi ya da aktif askerlerin öykülerini anlatmaya çalışıyor. Hedef ulusal değerler konusunda genç nesilleri bilinçlendirmek.

Amaçlarının, insanlara bir yandan iyi vakit geçirtirken diğer yandan da onları eğitmek olduğunu söyledi Ricky Schroder.

Şampiyon filminin çocuk yıldızının amacı ABD'yi inşa eden değerleri ve insanların öykülerini gelecek kuşaklara anlatmak. Bunun da ötesinde bütün bunları Hollywood etkisi altında kalmadan yapmayı planlıyor Schroder.

ABD'de aslında yetişkinlere yönelik yayınlara ulaşma yaşının 12'lere kadar düştüğünü hatırlatan Schroder, kırılgan yaştaki çocuk ve gençleri bu durumdan korumayı da hedefliyor.