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Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

Başımın üstünde yerin var

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Başımın üstünde yerin var
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Ünlü oyuncu evinde beslediği baykuşla çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram

Meksikalı oyuncu Salma Hayek, Instagram paylaşımıyla özellikle hayvanseverlerden tam puan aldı.

Başımın üstünde yerin var

54 yaşındaki oyuncu Kering adını verdiği minik baykuşuyla çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

Başımın üstünde yerin var

İş insanı François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek, özenle süslenmiş çam ağacının önünde Kering'in başının üstünde oturduğu fotoğrafına yer verdi.

Başımın üstünde yerin var

Baykuşunun ağaçlara tırmanmayı sevdiğini belirten Hayek "Ama benim kafamı daha fazla seviyor" diye yazdı.

Başımın üstünde yerin var

Hayek'in hem İngilizce hem de İspanyolca yaptığı bu paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Başımın üstünde yerin var

Salma Hayek zaman zaman Lobito adlı köpeğiyle çekilen pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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