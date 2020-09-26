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Haber Giriş: 26.09.2020 - 07:44 | Son Güncelleme:

Sahra Işık Aybirdi: Komşusunu şikayet etti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Sahra Işık Aybirdi: Komşusunu şikayet etti
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“Survivor” yarışmasıyla tanınan oyuncu Sahra Işık Aybirdi, önceki gün Çekmeköy Polis Karakolu’na giderek yan komşusundan şikayetçi oldu.

Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi, olayla ilgili şunları söyledi: “Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı. Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum.”

Sahra Işık Aybirdi: Komşusunu şikayet etti


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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