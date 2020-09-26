Sahra Işık Aybirdi: Komşusunu şikayet etti
“Survivor” yarışmasıyla tanınan oyuncu Sahra Işık Aybirdi, önceki gün Çekmeköy Polis Karakolu’na giderek yan komşusundan şikayetçi oldu.
Karakoldan çıkarken görüntülenen Aybirdi, olayla ilgili şunları söyledi: “Yan komşumuz gece geç saatlere kadar sürekli tadilat ve yüksek ses yapıyordu. Site güvenliği kendisini uyardı. O da bizim şikayet ettiğimizi sandı. Kapımıza dayanıp bize küfür etti ve sopayla duvarıma vurup zarar verdi. Kendisine hiçbir karşılık vermedim. Hukuka ve adalete güvendiğim için karakola gelip şikayetçi oldum.”
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