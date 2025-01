Sahneye gözyaşlarıyla veda etmişti… Hesaplar ortaya çıktı: Tek günde kazandığı para dudak uçuklattı

Haberin Devamı

TÜM SENEYİ SAHNEDE GEÇİRMİŞTİ... SON KONSERİNDE "BU İŞ BİTTİ" DEDİ

Eylül ayında Las Vegas’taki konser serisini sonlandırırken hayranlarına büyük ama tatsız bir sürpriz yapan Adele artık sahneye çıkmayacağını, konser vermeyi bıraktığını ve bir daha geri dönüp dönmeyeceğini de bilmediğini açıkladı.

İngiliz şarkıcının bu yoğun konser turundan kazandığı para ise 2024 yılı vergi kayıtları açıklanınca ortaya çıktı.





GÜN BAŞINA KAZANCI ORTAYA ÇIKTI!

Müzik çalışmalarını ve konserlerini kendi adını taşıyan şirketler aracılığıyla yürüten Adele’in Las Vegas ve Münih konserleri sayesinde 2024 yılında gün başına ortalama 22 bin sterlin kazandığı belli oldu.

Haberin Devamı

Bu dudak uçuklatan rakamla birlikte Adele’in 220 milyon sterlin olduğu söylenen serveti de katlanmış oldu.

The Mirror'da yer alan habere göre Adele'in Melted Stone Publishing Ltd şirketi kasasına 13,5 milyon sterlin nakit yatırırken, Melted Stone Ltd 6 milyon sterlin ve A.Adkins Touring Ltd 42 bin sterlin gelir elde etti.

Gazeteye göre Adele’in şirketleri İngiltere Kurumlar Vergisi olarak 1.549.958 sterlin ödedikten sonra 7 milyon 700 bin sterlin net kazanç sağladı.





KAZANDIĞI SADECE KENDİNE DEĞİL TORUNLARININ TORUNLARINA BİLE YETER

Bir gün sahnelere geri dönüp dönmeyeceği bilinmese de yıldız şarkıcı daha 36 yaşında olmasına rağmen torunlarına hatta onların çocuklarına bile yetecek bir servete sahip.

Bunca kazanç bir yana Adele hem Las Vegas hem de Münih konserleriyle Guinness Rekorlar Kitabı’na da girmeyi başardı.

Haberin Devamı

İlk olarak, dünyanın dört bir yanından 730.000'den fazla hayranı, on açık hava konseri serisinin bir parçası olarak eşsiz sanatçıyı izlemeye geldi. Bu sayı bugüne kadar görülmemiş bir rekordu.

Adele, Münih konserlerindeki sahne şovuyla da tarihe geçti. Sahne şovu için kullanılan ekranlar “En büyük kesintisiz dış mekan LED ekranı” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.





ASLINDA HER ŞEYİ "HAYIRLI" BİR SEBEBİ VAR

Hayranları verdiği karardan dolayı üzgün olsa da Adele’in sahneleri bırakmasının aslında güzel bir sebebi var.

Bir süredir ünlü NBA menajeri Rich Paul ile birlikte olan ve 9 Ağustos'ta Münih'te verdiği konser sırasında nişanlandıklarını duyuran Adele artık evlenip yuva kurmak istiyor.

Haberin Devamı





HAYALİ SICAK BİR YUVA VE BİR KIZ ÇOCUK

The Sun'ın haberine göre Paul, 16 kez Grammy kazanan şarkıcıya 18 Temmuz'da dört karatlık elmas bir nişan yüzüğüyle evlenme teklif etti.

Artık yorulduğunu söyleyen ünlü şarkıcı sahnelerden bir daha çıkmamak için indiğini açıklarken gözyaşlarıyla “Ben evleneceğim ve bir de çocuk yapmak istiyorum” diyerek hayranlarına müjdeyi vermişti.

İlk evliliğinden 12 yaşında Angelo James adında bir oğlu olan Adele’in hayallerinde bir kız evlat var…