Sahara Ray: DudaÄŸÄ±mÄ± kÃ¶pek Ä±sÄ±rdÄ± dedi ama kimse inanmadÄ±

27 yaÅŸÄ±ndaki Sahara Ray, bir takipÃ§isinin isteÄŸi Ã¼zerine, birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce bir kÃ¶pek tarafÄ±ndan yÃ¼zÃ¼nden Ä±sÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde Ã§ektiÄŸi bir videoyu paylaÅŸtÄ±. Ray videosuna "Temelde sadece basit bir yara vardÄ± ama dikiÅŸ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. AÅŸÄ±rÄ± derecede ÅŸiÅŸmiÅŸti" diye yazdÄ±.

Fakat Sahara Ray'in hayranlarÄ± bu "kÃ¶pek Ä±sÄ±rÄ±ÄŸÄ±" olayÄ±na inanmadÄ±. Onun, dudaklarÄ±nÄ± dolgunlaÅŸtÄ±rmak iÃ§in estetik bir mÃ¼dahale yaptÄ±rmÄ±ÅŸ olduÄŸunu ve sonucunda da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼. AvustralyalÄ± Sahara Ray, Ã¼lkesinin Ã¶nde gelen sÃ¶rfÃ§Ã¼lerinden Tony Ray'in kÄ±zÄ±. Instagram paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat Ã§eken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarÄ±mcÄ± olarak biliniyor.Â Sahara Ray, 2016 yÄ±lÄ±nda Justin Bieber ile kÄ±sa sÃ¼ren romantik bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili, aynÄ± yÄ±l Hawai'de paparazzilere samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler iÃ§inde yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.