Sağlıklı beslenen Müge Boz'un eşi isyan etti: Açız aç... Kurtarın beni!

Hakan Gence’yle ‘Evden’in ilk konuğu Müge Boz. Gence, Müge Boz’la karantinada yaşadıklarını, evliliğini, sağlıklı beslenmeyi, bebeği ‘Vina’yla değişen hayatını konuştu: “Caner’in (Erdeniz) evde olması bizim için adeta ikinci balayı. Tanıştığımızda Atina turuna çıkmıştık. ‘Vina’ isimli bir şarkı dinliyorduk. O kadar etkilendik ki… Çocuğumuza da bu ismi verdik.”



