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GeriMagazin Sağlıklı beslenen Müge Boz'un eşi isyan etti: Açız aç... Kurtarın beni!
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Haber Giriş: 22.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Sağlıklı beslenen Müge Boz'un eşi isyan etti: Açız aç... Kurtarın beni!

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Hakan Gence’yle ‘Evden’in ilk konuğu Müge Boz.

Hakan Gence’yle ‘Evden’in ilk konuğu Müge Boz. Gence, Müge Boz’la karantinada yaşadıklarını, evliliğini, sağlıklı beslenmeyi, bebeği ‘Vina’yla değişen hayatını konuştu: “Caner’in (Erdeniz) evde olması bizim için adeta ikinci balayı. Tanıştığımızda Atina turuna çıkmıştık. ‘Vina’ isimli bir şarkı dinliyorduk. O kadar etkilendik ki… Çocuğumuza da bu ismi verdik.”

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