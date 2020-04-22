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Sağlıklı beslenen Müge Boz'un eşi isyan etti: Açız aç... Kurtarın beni!
Hakan Gence’yle ‘Evden’in ilk konuğu Müge Boz.
Hakan Gence’yle ‘Evden’in ilk konuğu Müge Boz. Gence, Müge Boz’la karantinada yaşadıklarını, evliliğini, sağlıklı beslenmeyi, bebeği ‘Vina’yla değişen hayatını konuştu: “Caner’in (Erdeniz) evde olması bizim için adeta ikinci balayı. Tanıştığımızda Atina turuna çıkmıştık. ‘Vina’ isimli bir şarkı dinliyorduk. O kadar etkilendik ki… Çocuğumuza da bu ismi verdik.”
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