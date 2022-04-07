Safiye Soyman'dan duygulandıran açıklamalar: Harun'un geleceği garanti altında!

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Safiye Soyman, 2. Sayfa programına konuk oldu. Soyman, 20 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'u anlattı...

GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM

“Oğlum şu an Burdur’da oranın havası iyi geldi. Benim yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. Hemen bir ev yaptırdım, ‘oğlum rahat etsin’ diye yazın Bodrum sıcak oluyor Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum.”

HARUN’UN GELECEĞİ HAZIR!

“Son albümlerimde hep Harun’un sevdiği şarkıları seslendiriyorum. Sanatçı arkadaşlarımdan izin istiyorum sağ olsunlar onlar da ücretsiz verdiler. Müzik Harun’a ilaç gibi geliyor. ‘Bana bir şey olursa’ diye hiç düşünmedim hep dua ettim ‘çocuğumun yanında olayım’ diye onun her şeyi hazır. Onun geleceği garanti altında. Ne maddi ne manevi anlamda yalnız değil, kardeşi var Faik abisi var…”

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DÜĞÜNE KATILAMAYACAĞIM

Yakın arkadaşı Seda Sayan’ın ilişkisi hakkında da konuşan Safiye Soyman düğüne katılamayacağını söyledi:

“Damadı çok sevdim. Çok efendi, yakışıyorlar birbirlerine. Seda da aşık… Seda, Çağlar’a göre daha fazla aşık! O aşık olmazsa hiçbir şeye ‘evet’ demez.

Ben Seda’yı bu zamana kadar aşk konusunda çok uyardım. Birbirimizi dinleriz kendi çok akıllı insan olduğu için tartıp ölçer. Bir şey duyarsam Seda’ya direk söylerim.

Çağlar ile ilgili araştırma yapmadım, geldiği yer belli. Sesi, öğretimi belli!

Seda ile Çağlar’ın nikahına katılamayacağım, o tarihte programım var. Ben gidemeyeceğim, ben gidersem öbür arkadaşlarına da ayıp olur.

Sadece Seda ve Çağlar gidecek, yanında kuaför falan olacak başka kimse olmayacak. ‘Sen beni bu sefer mazur gör’ dedim. Çünkü daha önceden programım var. Geldikten sonra bir yemek verecekler. Eğer benim programım iptal olursa nikaha giderim.

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Biz Seda ile telefonda saatlerce konuşurduk, Çağlar’dan sonra artık konuşma süremiz azaldı. Artık eşi var, daha yeniler! (gülüyor)

30 senelik arkadaşız, kardeş gibiyiz… Birlikte dizi izleriz, konuşuruz…

Her şeyimi Seda’ya danışırım, yaptığım değişiklikleri sorarım. Bana çok da olumlu katkıları oldu.

Seda’nın önerisiyle boynuma ip askısı yaptırdım, yüzümde asla bir şey yok. Ufak tefek botokslarım var tabii..”