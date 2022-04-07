Seren Serengil'in filtresi Demet Akalın'ı şaşırttı: Bu ben miyim?

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51 yaşına giren Seren Serengil doğum gününü evinde arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlamaya bir süre önce eşini kaybeden Ece Erken de katıldı. Ece Erken ve zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Demet Akalın doğum gününde beraber poz verdi.

Serengil arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları filtreden geçirdi. Daha sonra fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

DEMET AKALIN BİLE KENDİNİ TANIMADI

Filtre ve photoshop'u abartan Seren Serengil sosyal medya kullanıcılarının diline düştü! Fotoğrafa "Kimse kimseye benzemiyor", "Demet'i tanıyamadım", "Bu nasıl filtre" yorumları yapıldı.

Arkadaşlarından doğum gününü fotoğraflarını isteyen Akalın, kendisini görünce 'bu ben miyim' tepkisini verdi. Akalın'ın paylaşımı çok konuşuldu.

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ECE ERKEN İLE BARIŞTILAR

Demet Akalın ve Ece Erken uzun süren küslüğü Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle son bulmuştu. Eski dostunun yanına koşan Akalın, zorlu süreçte Ece Erken’e destek olmuştu.

Aralarındaki sorunları unutan Ece Erken paylaşımında "İlk günden beri yanımdaydın. Allan razı olsun. Dost herkes çıkıp gittiğinde çıkıp gelendir" ifadelerini kullanmıştı.