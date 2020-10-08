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Haber Giriş: 08.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı

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Kanal D’nin, BBC’nin Bafta Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan dizisi “Sadakatsiz”, ilk bölümü ile ekrana geldi. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizi, fark yaratan hikayesi, oyuncu kadrosu ile daha ilk bölümü ile izleyicinin gönlünde taht kurdu.

SOSYAL MEDYADA 15 MİLYON ERİŞİM!

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, ilk bölümü ile sosyal medyaya da damgasını vurdu. Dizinin ilk bölümü reytingde ilk sıralarda yer alırken, #Sadakatsiz etiketiyle sadece dizinin yayın gününde sosyal medyada 15 milyon kişiye erişim sağlandı. Dizi, yoğun gündeme rağmen Türkiye'de trend listesinde saatlerce ilk sırada yer aldı.

 Sadakatsiz’in ekrana gelen birinci bölümüne Asya’nın kocası Volkan’dan şüphelendiği, ihanetin izini sürdüğü sahneler ile yine kocası Volkan’ın yalanını ortaya çıkardığı ve ihaneti tam anlamıyla öğrenip tüm çevresi tarafından kandırıldığı sahneler damgasını vurdu.

 Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Sadakatsiz 2. Bölüm Fragmanı
daha fazla video için

 

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