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Haber Giriş: 22.07.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Ünlü futbolcunun panik anları... Ryan Donk ofsayta düştü

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ünlü futbolcunun panik anları... Ryan Donk ofsayta düştü
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Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, önceki gece katıldığı tekne partisinden iki genç kadınla ayrıldı. Karşısında bir anda muhabirleri bulunca panikleyen futbolcu, kadınları bırakıp koşmaya başladı, ara sokaklarda gözden kayboldu.

BOĞAZ’DA EĞLENCE

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Donk, önceki gece Kuruçeşme’den denize açılıp Boğaz turuna çıkan bir teknede düzenlenen partiye katıldı. Donk, gece yarısı Arnavutköy iskelesine yanaşan lüks tekneden iki genç kadınla birlikte indi. Evli ve bir çocuk babası olan futbolcu, kadınlardan biriye el eleydi.

İZİNİ KAYBETTİRDİ

Karşısında bir anda objektifleri bulunca panikleyen Ryan Donk, kadınları orada bırakıp ara sokaklara doğru koşmaya başladı. Muhabirleri peşinden koşturan Donk, izini kaybettirmeyi başardı. Teknede birlikte eğlendiği iki kadın ise futbolcunun cipine binerek uzaklaştı.

Ünlü futbolcunun panik anları... Ryan Donk ofsayta düştü

Ryan Donk’un lüks cipine yönelen kadınlardan biri, araca binmeden önce objektiflere zafer işareti yaparak poz verdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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