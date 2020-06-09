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Haber Giriş: 09.06.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Rus sevgilisiyle evleniyor

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Rus sevgilisiyle evleniyor
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Oyuncu Tuan Tunalı, önceki gün City’s Nişantaşı’nda Rus sevgilisi Yana Mazanova ile objektiflere takıldı.

Tatil için alışverişe çıkan ikili, mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Rus sevgilisiyle evlilik kararı aldığını söyleyen ünlü oyuncu, “Yana ailemle tanıştı. Şimdi de ben ailesiyle tanışacağım. Uçuşlar açılır açılmaz Rusya’ya gidip ailesiyle tanışacağım” dedi. Tunalı, iki yıl önce yıl olaylı bir şekilde oyuncu Hazal Filiz Küçükköse’den boşanmıştı.

Rus sevgilisiyle evleniyor




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