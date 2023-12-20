Öz çocuklarını bağlayıp istismar ediyordu... Korkunç anne hakkında karar çıktı... Su içmeye bile izin vermiyordu

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Aslına bakılırsa onun ağzından çıkan hiçbir kelime yaptıklarının ailesi üzerinde yarattığı derin etkileri öyle kolay kolay silemeyecek.

Çünkü 41 yaşındaki bu anne kendi öz çocuklarını taciz ettiği iddiasıyla yasa karşısına çıkmıştı. Yapılan duruşmanın ardından da mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Duruşmanın sonucunda da sesi titreyerek ailesine ve çocuklarına ne kadar büyük bir pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Takip edenler bu tüyler ürperten olayın kahramanının Youtube yıldızı olarak tanınan Ruby Franke olduğunu çoktan hatırladı.

41 yaşındaki Franke, kendi öz çocuklarını istismar etmekle suçlanıyordu. Sonunda mahkeme karşısına çıktı ve suçu sabitlendi. Alacağı cezanın ne olacağı ise önümüzdeki yılın şubat ayırda yapılacak duruşmada elli olacak.

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AĞUSTOS AYINDA TUTUKLANDI

Franke, geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanmış ve demir parmaklıklar ardına konulmuştu

Bu korkunç olayda tutuklu olan tek kişi Franke değil. Aynı zamanda eski iş ortağı olan Jodi Hildebrandt da tutuklu bulunuyor. Onun ise Franke'yi, ailesi ve çocuklarından izole edip genç annede çarpık bir ahlak anlayışı geliştirmesine neden olduğu ileri sürülüyor.

Geçtiğimiz yaz mevsiminin sonlarında büyük gürültü koparan bu korkunç olayın bugün geldiği nokta bu. Biraz geriye dönüp olanları bir hatırlarsak Franke'nin altı çocuğunun benzerine korku filmlerinde rastlanacak deneyimler yaşadığını görmek mümkün.

Ruby Franke internette kocası ve altı çocuğuyla yaşadığı aile hayatını yansıtan videolarıyla tanındı. Bu şekilde de başta ABD olmak üzere tüm dünyada tanındı.

Franke'nin altı çocuğuna yaşattığı dehşet, geçtiğimiz yaz mevsiminin sonlarında ortaya çıktı. İş ortağı Jodi Hildebrandt'ın evinde bacaklarından bağlayarak tutsak ettiği çocuklarından biri kaçmayı başardı.

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OĞLU SU İSTEMEK İÇİN KOMŞUYA GİDİNCE KORKUNÇ OLAY ORTAYA ÇIKTI

12 yaşındaki çocuk öyle aç ve susuzdu ki komşudan yardım istedi. 12 yaşındaki erkek çocuğunun halini ve bedenindeki açık yaraları gören komşu sayesinde polisin olaydan haberi oldu.

Sonuç olarak internette hazırladığı ve kendi ailesinin hayatını belgesel haline getirdiği videolarıyla tanınan Ruby Frankie'nin çocuklarına yaptıkları ortaya çıktı.

Polis evde küçük çocukla aynı durumda olan diğer beş çocuğu da buldu. Perişan haldeki çocuklar hastaneye kaldırıldı ve devlet koruması altına alındı.

Ruby Franke, duruşma sırasında çocuklarına yaptıklarını kabul etti. 41 yaşındaki Franke, altı çocuğunu bu yılın mayıs ayı ile tutuklandığı ağustos ayı arasında yaşattıkları da duruşma kayıtlarında yer alıyor. Buna göre Franke çocuklarına yeterli yiyecek ve su vermedi.

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GİZLİCE SU İÇTİĞİ İÇİN OĞLUNU CEZALANDIRDI

İşkenceleri daha korkunç boyutlara da uzandı. Oğluna su vermediği gibi onu açık havada güneşin altında durmaya zorladı. Bu yüzden çocuğun cildinde kabarıklar ve kızarıklar oluştu.

Ayrıca yine oğlu gizlice su içtiği ama diğer kardeşleri gibi yemeğini yemediği için onu cezalandırdı.

Çocuklarından biri kaçmaya çalıştığında da onu ellerinden ve ayak bileklerinden kelepçeledi. Sonra da domuz bağı şeklinde hem ellerini hem ayaklarını sabitleyerek çocuğu hareketsiz bıraktı.

Franke'nin oğlunun başını suya batırıp onu o şekilde tuttuğu da iddialar arasında.

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Duruşma dokümanlarına göre Franke çocuğuna kötü bir ruha sahip oduğunu söyledi ve bu cezaları tövbe etmesi için uyguladığını söyledi.

Aynı şeyi kız çocuklarından birine de anlatan Ruby Franke yaptığı işkencelerin sevgi belirtisi olduğuna çocuklarını ikna etmeye çalıştı.

İŞ ORTAĞI ALEYHİNE İFADE VERDİ

Ruby Franke, savunmasının bir parçası olarak duruşmada eski iş ortağı Jodi Hildebrant aleyhine ifade vermeyi de kabul etti.

Eski iş ortağının kendisini ailesinden ve çocuklarından izole ederek etki altına aldığını ileri sürdü Franke. Bu şekilde de kendisinde çarpık bi ahlak anlayışı geliştirdiğini savundu.

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Ruby Frankie, internette kocası ve altı çocuğuyla yaşadığı aile hayatını yansıtan 8 Passengers adlı programıyla tanındı. Aslında internet üzerinde kendine belli bir şöhret de edinmişti.