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Haber Giriş: 09.07.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir?

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Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir?
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Rubato'nun solisti Özer Arkun sevgilisine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme geldi. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisini dövdüğü iddia edildi. Söz konusu haberler ardından Özer Arkun’un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Rubato'nun solisti Özer Arkun kimdir?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar’da dünyaya geldi.  Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.
Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.

 

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