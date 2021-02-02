Röportajındaki sözler tekrar gündemde

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Evan Rachel Wood ile Marilyn Manson, 2007 yılında flört etmeye başlayıp 2010 yılında da nişanlandılar. Fakat birkaç ay sonra yollarını ayırdılar. Evan Rachel Wood, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson tarafından yıllarca korkunç bir şekilde tacize uğradığını itiraf etmişti.

ÇALKANTILI BİR İLİŞKİ YAŞADILAR

Marilyn Manson ile Evan Rachel Wood'un ilişkisinde basına da yansıyan iniş ve çıkışlar olmuştu. 2007 yılında birlikte olmaya başladıklarında Wood 20, Marilyn Manson da 36 yaşındaydı. Zaman zaman ayrılıp barışan çiftin aralarının kötü olduğu bir dönemde Marilyn Manson, bir röportaj vermiş ve Wood ile ilgili tüyleri diken diken eden sözler sarf etmişti.

'HER GÜN ONUNLA İLGİLİ FANTEZİLER KURUYORUM' DEMİŞTİ

Daha önce de hakkında, kadına yönelik şiddet ile ilgili suçlamalar bulunan Manson, 2009 yılında Spin ile yaptığı bir röportajda her gün Evan Rachel Wood'un kafasını balyozla parçalamakla ilgili fanteziler kurduğunu anlattı.

KENDİNİ JİLETLEMİŞ

Marilyn Manson aynı röportajda, Evan Rachel Wood ile birlikte olduğu dönemde kendisini tam 158 kez jiletle doğradığını ve bu şekilde onun kendisine ne kadar büyük acı verdiğini göstermek istediğini de vurgulamıştı.

BENZER SUÇLAMALAR GELDİ

Evan Rachel Wood'un sosyal medya hesabından yıllarca Marilyn Manson tarafından taciz edildiğini açıklayıp artık bu konuda sessiz kalmayacağını duyurmasından sonra dört kadın daha müzisyene benzer suçlamalar yönetti.

BİR TANESİ ESKİ ASİSTANIYDI

Ashley Walters ve Sarah McNeilly adlı modeller ile Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Manson tarafından taciz edildiklerini ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia ettiler. Bu kadınlardan Ashley Lindsay'in fotoğrafçı olduğu ve bir dönem Marilyn Manson'ın asistanı olduğu ifade edildi.

'GERÇEĞİ ÇARPITIYORLAR'

Bu arada Marilyn Manson da bu suçlamalara karşı sessizliğini bozdu. Evan Rachel Wood'un iddialarının "gerçekliğin korkunç bir şekilde çarpıtılması" olduğunu ileri sürdü. Instagram sayfasından bir açıklama yapan 52 yaşındaki Manson, hayatının ve sanatının uzun zamandır tartışmaların odağında olduğunu belirterek "Ama benimle ilgili bu son iddialar gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması. Benim özel ilişkilerim, her zaman benzer düşüncede olduğum partnerlerle rızaya dayalı olmuştur" diye yazdı.

BURLESK DANSÇIYLA EVLİYDİ

Marilyn Manson 2005 ile 2007 arasında, gerçek adı Heather Renée Sweet olan burlesk dansçı Dita Von Teese ile evliydi.

LINDSAY USICH İLE BİRLİKTE

Manson, geçen yıl da Lindsay Usich ile hayatını birleştirdi.

EVLİLİK İKİ YIL SÜRDÜ

Evan Rachel Wood ise 2012 yılında Jamie Bell ile evlendi. Jack Maftin adında bir oğlu olan çiftin evliliği sadece iki yıl sürdü. 33 yaşındaki oyuncu, son dönemde Westworld adlı yapımla gündemde.