İhanetin soğuk yüzüyle tanışmıştı... Şimdi sıcacık bir aşk buldu...Karnını açtı, dedikodular başladı

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Sevgilisine bir şans daha verse de olmadı... Yürümedi.. Sonunda yollarını ayırdılar. Her ikisi de başka denizlere yelken açtı.

Sonunda bir dönem uğradığı ihanet ile aylarca konuşulan o yakışıklı genç oyuncu, hayatının aşkını buldu. Görünüşe göre de yakında ilk kez baba olmaya hazırlanıyor.

İHANETİN SOĞUK YÜZÜNÜ TANIMIŞTI, ŞİMDİ SICACIK BİR AŞK BULDU

Bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu, bir dönem Alacakanlık (Twilight) serisiyle adını duyuran Robert Pattinson'dan başkası değil.

O filmdeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile senaryo gereği başlayan aşkları gerçeğe dönüşen Pattinson, genç yaşında ihanetin soğuk yüzüyle tanışmıştı.

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Stewart, başrollerinden birini üstlendiği Snow White and the Huntsman'ın yönetmeni Rupert Sanders ile yasak bir aşk yaşadı.

O dönemde evli olan Sanders'ın bütün hayatı sarsıldı. Bu ilişki çok da uzun sürmedi. Ama bunca karmaşadan en büyük yarayı alan kişi de Robert Pattinson oldu.

Bugün 37 yaşında olan Pattinson bir süredir 31 yaşındaki meslektaşı Suki Waterhouse ile bir aşk yaşıyor.

Hatta görünüşe göre genç çift, yakında bir bebek sahibi olmaya bile hazırlanıyor. Şimdilik bu bir söylenti düzeyinde.Bunun nedeni de Suki Waterhouse'ın giderek büyüyen karnı.

'ONDAN BİR BEBEĞİM OLSUN DİYE SABIRSIZLANIYORUM'

Daha önce Bradley Cooper ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Waterhouse,son günlerde kilo aldığını belli eder tarzda giyiniyor. Özellikle de giderek genişleyen karın bölgesini açıkta bırakacak kıyafetler tercih ediyor.

Suki Waterhouse bu yılın başlarında verdiği bir röportajda sevgilisi Robert Pattinson'dan bir bebek sahibi olmak için sabırsızlandığını söylemişti. Eğer söylentiler ve kendisinin gözler önüne serdikleri doğruysa çiftin bunun için çok beklemesine de gerek kalmadı.

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Aslına bakılırsa Robert Pattinson ve Suki Waterhouse bebek konusunda resmi bir açıklama yapmış değil henüz.

Ama Waterhouse'un giyimi son dönemde giderek değişti. Bilindik bir markanın hamileler için ürettiği şortu giyip çıktığı gezintide görüntülenen Suki Waterhouse, son haftalarda büyüdüğü iyice belli olan karnını daha fazla gözler önüne sermek için de sanki özel bir çaba harcıyor.

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KARNINI GÖSTERMEK İÇİN ÖZEL BİR ÇABA HARCIYOR

Waterhouse, geçtiğimiz akşam da Los Angeles'ta çıktığı bir gezintide görüntülendi. Bol bir pantolon giyen genç kadın karnını yine açıkta bırakmıştı.

Yürürken bir süre sonra üzerine hırka giyen Suki Waterhouse, daha sonra bu hırkanın düğmelerini kapattı. Bu sırada da karnının büyüdüğü daha fazla gözler önüne serildi.

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Özetlemek gerekirse son dönemin en gözde model ve oyuncularından biri olan Suki Waterhouse ile bir zamanlar genç kızların gözdesi olan Robert Pattinson, yakın zamanda bir bebek sahibi olacak.

Çiftin ilişkisi 2020 yılında başladı. Waterhouse ve Pattinson, Paris'teki moda haftası kapmasında el ele tutuşup kırmızı halıya çıkarak ilişkilerini ilan etmiş oldular.

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Suki Waterhouse, son dönemde karnını gözler önüne seren ya da açıkta bırakan kıyafetler giyiyor.





Ama ondan sonra aşklarını öyle çok da gözler önüne sermemek için ellerinden geleni yaptı çift. Birçok etkinliğe ya gitmediler ya da birlikte katılmadılar.





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Robert Pattinson, Kristen Stewart ile yollarını ayırdıktan sonra FKA Twigs ile nişanlandı. Ama sonra 2017 yılında yollarını ayırdılar.



