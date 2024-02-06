Dört kişi çalıştılar en çok parayı o kazandı... Zaten rekorlar da onun elinde

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İşte müzik dünyasının tecrübeli ünlülerinden biri olan Robbie Williams onlardan biri.

49 yaşındaki Robbie Williams, son haftalarda ilginç bir söylentiyle gündemde. Buna göre ünlü müzisyen bir futbol kulübü satın almaya hazırlanıyor.

İleri sürülenlere göre geçtiğimiz haftalarda Port Vale Futbol Kulübü'nün bir maçına gitti Williams. Ona ekibi de eşlik etti. Hatta Port Vale'in başkanı da ekibe ev sahipliği yaptı.

İşte ondan sonra da ortalarda Robbie Williams'ın bu futbol kulübünü satın alacağı iddiaları dolaşmaya başladı.

Aslına bakılırsa kulüp sözcüsü bunu yalanladı. Ama yine de bütün gözler Robbie Williams'ın servetine dikildi.

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İSTERSE BİR DEĞİL BİRKAÇ FUTBOL KULÜBÜNÜ SATIN ALIR

Çünkü Williams'ın isterse bir değil birkaç tane futbol kulübü alacak kadar parası var.

Bu arada ünlü şarkıcı hakkında böyle bir söylenti çıkması da boşuna değil. Çünkü çocukluğundan beri bu takımın taraftarı.

Robbie Williams, ünlü Take That grubuyla birlikte dört tane albüm yaptı. Sonra solo olarak da 15 tane albüme imzasını attı.

Robbie Williams, 33 yıllık kariyeri boyunca 222 milyon sterlinin üzerinde bir servet yaptı. Tabii ki bunun büyük bir bölümü müzik çalışmalarından.

Net söylemek gerekirse Robbie Williams, Take That grubuyla ünlenen müzisyenlerin en zengini. Hatta diğer grup arkadaşlarıyla kıyaslarsak onların servetlerinin toplamı Williams'ın servetine ancak yetişiyor.

Take That grubunun Williams'tan sonraki en zengin üyesi Gary Barlow. Onun toplam serveti 100 milyon doların üzerinde.

Onların diğer arkadaşlarından daha fazla para kazanmasının nedeni iki müzisyenin X Factor gibi kasalarını dolduran yan işlerde de çalışması.

Take That grubunun bir başka üyesi Mark Owen'ın serveti 32 milyon dolar. Grubun para açısından en mütevazı üyesi ise 20 milyon sterlin ise Howard Donaldson.

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İNGİLTERE MÜZİK PİYASASINDA BİR REKORA İMZA ATTI

Robbie Williams'ın bu kadar çok para kazanmasının bir başka nedeni daha var. Öncelikle İngiltere'de müzik piyasasının en başarılı isimlerinden biri.

2002 yılında, ülkenin müzik tarihinde o zamana kadarki en büyük kayıt anlaşmasına imasını attı. Williams, EMI ile 80 milyon sterline anlaştı. Bu da müzik tarihine bir rekor olarak geçti.

Robbie Williams'ın turneleri de başka bir konu. Bu sayede de kasasına çok yüksek miktarda para griyo yıldızın. Söz elimi 2017 yılındaki turnesinde 17 milyon sterlin elde etti.

Ayrıca her sahne şovundan da 4 milyon sterlin alıyor.

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Peki Robbie Williams, bu kadar çok parayı nasıl değerlendiriyor.. Elbette eşi Ayda Field ile birlikte en büyük yatırımı emlak konusunda yapıyor. Çİftin, ABD ve İngiltere'deki lüks malikanelerinin yanı sıra Zürih'te de bir villası bulunuyor.

Robbie Williams ile eşi Ayda Field, 2010 yılında evlendi. Türk babası Haldun Evecan ile Amerikalı Gwen Field'ın kızı olarak dünyaya gelen Ayda Field, oyuncu, model ve TV ünlüsü olarak tanınıyor.