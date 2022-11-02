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Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti!

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#Reha Muhtar#Deniz Uğur#Emma Chamberlai
Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:43

Kızına şiddet uyguladığı iddia edilen Reha Muhtar’la ilgili bir skandal daha ortaya düştü. Eski habercinin müdavimi olduğu Da Mario adlı mekândan kovulduğu iddia edildi.

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Eski haberci Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur’la ciddi bir velayet savaşının ortasında. Deniz Uğur’un vahim iddiaları kan donduracak nitelikte! Muhtar’ın kızına şiddet uyguladığını söyleyerek, kızının geçici velayetini almıştı. Deniz Uğur, şimdi oğlunun da velayeti için savaşırken, başka bir iddia ortaya atıldı.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti


Reha Muhtar’ın, Etiler’in nezih mekânlarından Da Mario’nun müdavimi olduğu biliniyor.

Muhtar, geçtiğimiz günlerde oğluyla birlikte mekânda yerini almış. Ancak kısa süre sonra Deniz Uğur’la telefonda kavga etmeye başlayan Muhtar, oğlunun yanında eski eşine ağza alınmayacak küfürler savurmaya başlamış.

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Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti


Müşterilerin rahatsız olmasıyla mekân müdürünün yanına gittiği Muhtar, hiçbir uyarıya aldırış etmeden müdürün üzerine yürüyerek hakaretlerini sürdürmüş.

Mekândan gitmeyi kabul etmeyen haberci, garsonların servis açmamasıyla iyice çileden çıkarak küfürler eşliğinde oğluyla birlikte Da Mario’yu terk etmiş.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

Tercihi Türk markası oldu

Sosyal medyadaki 16 milyonu aşkın takipçisiyle YouTube dünyasının tanınmış yıldızı Emma Chamberlain, Los Angeles’taki evinin kapılarını geçen hafta dünyanın en önemli mimarlık dergilerinden biri olan Architectural Digest için açtı.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

El zanaatini öne çıkartan tasarımlarıyla dünya çapında yankı uyandıran çanta markası Mehry Mu, giyinme odasında adeta sanat eseri gibi tam ortada yer aldı. Mehry Mu kurucusu Güneş Mutlu Mavituncalılar’a bu başarısından dolayı ben de kutluyorum.

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Beşinci yıla özel parti

Açıldığı günden itibaren ünlülerin uğrak noktası olan “We5 Concept Sağlıklı Yaşam Merkezi”, Etiler’deki yerinde beşinci yılını kutladı. Davetin ev sahipliğini Serkan Leke, Cenk Özyılmaz ve Özgür Cem Genç yaparken birçok ünlü isim beşinci yıl partisine yoğun ilgi gösterdi.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti


Davete katılan isimler arasında Barış Murat Yağcı, Ece Gürsel, Selin Ciğerci, Ali Biçim, Cenk Tosun, Arda Turan, Salih Uçan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün de vardı.

Evrime yapay zekayla bakmak

ArtOn Pera, 26 Kasım’a kadar yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın “Arura” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

Sanatçının 15 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarından hareketle sunduğu yeni medya pratiklerinin odak noktası, doğadaki yaşam formlarının kendini yaratmak için kullandığı döngüsel süreçleri oldu.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

Türkkan, “Arura” başlıklı solo sergisinde de sözü geçen kavram ve olguların zaman içindeki değişkenliğine odaklandığı araştırmalarının sonucunu izleyiciyle paylaşıyor.

Kök hücreli bakım

Yakışıklı oyuncu Mert Öcal, önceki gün saçlarına bakım yaptırmak için soluğu Gold Cityhair’de aldı.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

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Ataşehir’deki Gold Cityhair’de kendisinden alınan kan ve kök hücre ile PRP tedavisi yapıldı. Saçlarını kuvvetlendirmek için uygulanan bu işlem sonrası oyuncuya lazer tedavisi yapıldı. Bakımdan oldukça memnun olduğunu söyleyen Mert Öcal, “Erkekler de en az kadınlar kadar bakım yaptırıyor, metroseksüellik artık gerekli” dedi.

Reha Muhtar müdavimi olduğu mekânda kavga etti

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#Reha Muhtar#Deniz Uğur#Emma Chamberlai

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