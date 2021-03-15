Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı hakkında bilgiler
Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi sonucu geçtiğimiz hafta hayatını kaybetmişti. Öztekin’in vefatı haberi ardından gündeme gelen iddialara Rasim Öztekin'in eşinden açıklama geldi. Peki, Rasim Öztekin'in eşi kimdir? Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı hakkında bilgiler...
Esra Kazancıbaşı Öztekin usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in eşi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla ilişkiler bölümü mezunu olan Esra Kazancıbaşı tiyatrocu Rasim Öztekin'le 2005'te ikinci evliliğini yaptı. Kazancıbaşı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Londra Şehir Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Mesleğini gazeteci olarak sürdüren Esra Kazancıbaşı sağlık alanında yaptığı programlarla daha çok tanınıyor. Yazılı basın ve görsel basında değişik görevlerde çalışan Esra Kazancıbaşı Medikal programını hazırlayıp sundu. Birçok ödül kazanan Ezra Kazancıbaşı Öztekin'in 4 kitabı bulunuyor.