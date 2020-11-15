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Haber Giriş: 15.11.2020 - 08:35 | Son Güncelleme:

Rafet El Roman sitem etti: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Rafet El Roman sitem etti: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım!
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Rafet El Roman önceki akşam Nişantaşı’ndaki Cabbar adlı mekândaydı.

Şarkıcı, yanındaki kadını şu sözlerle tanıttı: “Ayber Çoban benim avukatım. Ticari işlerime bakıyor. Tanıştırmayınca yanlış şeyler yazılıyor. ‘20 yaşında genç sevgilisiyle yakalandı’ diye haberler çıkınca da sosyal medyada insanlar bana demediklerini bırakmıyor. Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım.”

Rafet El Roman, eski eşi Ceren Kaplakarslan’ın babası Atilla Kaplakaslan’ın kendisine açtığı 1 liralık dava hakkındaki soruları ise “O davaya Ayber Hanım bakmadı. Bu konular geçmişte kaldı, konuşmayalım” diyerek yanıtsız bıraktı.

Rafet El Roman sitem etti: Ne sübyancılığım kalıyor ne sapıklığım


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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