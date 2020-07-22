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Haber Giriş: 22.07.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

Radyoculardan İdlib ziyareti

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Radyoculardan İdlib ziyareti
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ÜNLÜ radyocular Adem Metan ve Ayhan Güngör (Hopdedik Ayhan), AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile birlikte İdlib’e gitti.

İdlib’de Yetimler Okulu’nu ziyaret eden ikili AFAD’ın hazırladığı kırtasiye malzemelerini bölgedeki çocuklara dağıttı.

Radyo D’de program yapan Adem Metan, “Bugün İdlib’te çocuklarla bir araya gelip onlara hediyeler dağıtmak, onların mutluluğuna ortak olmak insani vazifemiz olmasının yanı sıra benim için çok anlamlıydı. Bu çocuklar hepimizin geleceği onlara en temel ihtiyaç olan barınma ve yaşam alanı sağladığı için en önemlisi insanlarımızın yaşam hakkına sahip çıktığı için devletimle bir kez daha gurur duydum” dedi.

 

 

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