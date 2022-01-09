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Promilsiz gece gezmesi! Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Etiler'de...

#Hadise#Mehmet Dinçerler#Arnavutköy
Promilsiz gece gezmesi Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Etilerde...
Sayit DURMAZ

Şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı işadamı Mehmet Dinçerler ile önceki akşam Etiler trafiğinde görüntülendi.

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Objektiflerden rahatsız olan iki sevgili, yol üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekiplerine basın mensuplarını şikâyet etti. Gazetecilerin bulunduğu aracı durduran polis memurları, basın kartlarını gördükten sonra geçiş izni verdi. 

Promilsiz gece gezmesi Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Etilerde...

Mehmet Dinçerler alkolmetreye üflerken, beyaz bir şapka takan Hadise yüzünü böyle gizledi.

TEDİRGİN OLDUK

Hadise ve Mehmet Dinçerler kısa bir süre sonra Arnavutköy sahil yolunda trafik çevirmesine takıldı. Mehmet Dinçerler alkolmetreye üflerken, ünlü şarkıcı görüntülenmemek için yüzünü gizledi. Alkolsüz olduğu anlaşılan Dinçerler, muhabirlerin sorularını “Tedirgin olduk” diyerek yanıtsız bıraktı. Aracın camını kapatan işadamı, hızla uzaklaştı.

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