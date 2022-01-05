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Hadise'nin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

#Baklavacı Hacı Sayid#Gloria Jean’S#Konkordato
Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

Baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean’s markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketleri için konkordato kararı verilmişti. Ancak bazı alacaklıların itirazı üzerine istinaf mahkemesi verilen konkordato kararını kaldırdı. Bu kararla şirketler ve şirket ortakları 130 milyon lirayı bulan borca karşı ‘korumasız’ konuma düştü.

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ÜÇÜ de aile şirketi konumundaki baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean’s markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketi için 2019 yılında konkordato talebinde bulunulmuştu. Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti. Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için red kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.

Hadisenin sevgilisine kötü haber: 130 milyon lira borç var... Konkordato kararı kaldırıldı

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BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE

Ancak, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire’nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi. Anılan şirketlerin toplam borcu ise 130 milyon TL seviyesinde. Anılan borçlara; şirket ortaklarının da şahsi kefaleti bulunuyor. Dolayısıyla, alacaklıların söz konusu kişilere de yönelmesi bekleniyor.

MAHKEME KARAR VERECEK

Dinçerler Ailesine ait şirketlerin avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, istinaf mahkemesinin kararına ilişkin “İstinaf’ın kararı sonrası dosya yeniden Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, bilirkişi raporu talep etti. Hazırlanacak rapor sonrası mahkeme bir karar verecek” diye konuştu. Mahkeme, ilk duruşma için 27 Ocak’a gün verdi.

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GEÇMİŞİ 70 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

TEMELİ 1960’lı yılların başında Gaziantep’te atılan Hacı Sayid, özellikle baklava alanında önemli bir yer edindi. Bir dönem şube sayısı 50’yi aşan Hacı Sayid’de şimdilerde 25 şube bulunuyor. Dava dosyasına göre şirketin çalışan sayısı ise 850 seviyesinde. Dünyaca ünlü Gloria Jean’s markasının Türkiye temsilciliğini yapan Grup DNC Gıda’nın ise 70 kadar şubesi bulunuyor. Şirket ortaklarından Mehmet Dinçerler, bir süredir şarkıcı Hadise ile olan birlikteliğiyle gündemde.

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