Ünlü ailenin üvey oğlu sonunda annesine kavuştu... Herkes nerede olduğunu merak ediyordu

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Bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Öz annesine ikizi kadar benzeyen o çocuk yine babası ve üvey annesiyle dünya sahnesine çıktı.

Yine milyonlarca kişi ailenin diğer üyeleriyle birlikte meraklı bakışlarını ona çevirdi. İşte o çocuk şimdi tatil için öz annesinin kollarına bıraktı kendini.

BUCKINGHAM SARAYI'NIN ÇOK SEVİLEN ÜVEY OĞLU

Bu sözünü ettiğimiz en ünlü üvey çocuk İngiliz kraliyet ailesini damatlarından Edoardo Mapelli Mozzi'nin yani Prenses Beatrice'in kocasının eski ilişkisinden dünyaya gelen Wolfie.

Bu ayın başlarında bütün İngiliz kraliyet ailesinin bir araya geldiği Noel konserine katılanlardan biriydi 7 yaşındaki Wolfie.

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Babası Edoardo Mapelli Mozzi ve üvey annesi Prenses Beatrice ile birlikte Westminster Abbey'de yerini aldı.

Ama önceki gün gerçekleşen Noel kutlaması sırasında orada değildi. Ailenin damadı Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski sevgilisi mimar Dara Huang ile ilişkisinden dünyaya gelen Wolfie'nin yokluğu onu bu tür törenlerde görmeye alışkın olanların dikkatini çekti.

YOKLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞTİ... MEĞER ANNESİNİN YANINDAYMIŞ

Ama ortaya çıktığına göre Wolfie, Noel tatilini annesi Dara'nın yanında geçirmek için büyük ebeveynlerinin de bulunduğu ABD, Florida'da gitti.

Oğlunun daha iyi eğitim alması ve daha güvenli koşullarda yaşaması için babası Edoardo'nun yanında bırakan Dara Huang, oğluyla çekilen bir fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

Böylece Wolfie'nin neden önceki gün babası ve üvey annesinin yanında yer almama nedeni de ortaya çıkmış oldu.

Ünlü bir iç mimar olan Dara Huang, sosyal medya sayfasında Wolfie ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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GEÇEN YIL TÜM AİLEYLE BİRLİKTEYDİ

Küçük Wolfie, geçen yıl Noel tatilinde ise Edoardo Mapelli Mozzi ve Prenses Beatrice ile birlikte İngiltere'de kalmıştı.

Bu arada hemen hatırlatalım Beatrice ile Edoardo'nun iki yaşında Sienna adında bir kızı bulunuyor. Yani Wolfie, küçük kardeşi, babası ve üvey annesiyle birlikte İngiltere'de yaşıyor. Yılın bazı dönemlerinde ve okul tatillerinde de annesinin yanına gidiyor.

Tam adıyla Christopher Wolf, en çok geçen yıl katıldığı Noel ayini sırasında dikkat çekmişti. Hatta Prenses Beatrice'in üvey oğlunun elinden tutup onunla bu kadar yakından ilgilenmesi uzun süre konuşulmuştu.

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Aile arasında Wolfie olarak tanınan çocuk "Buckingham Sarayı'nın üvey oğlu" diye nitelendiriliyor. Dünya çapında ünlü bir iç mimar olarak bilinen annesi Dara Huang, oğlunu İngiltere'de bırakma nedenini "ABD çocuk büyütmek için güvenli bir yer değil" diyerek anlatıştı.

KRALİYET AİLESİNE ÇOCUKLU DAMAT

Buckingham Sarayı'nın 'çocuklu damadı' Edoardo Mapelli Mozzi, İtalyan kökenli aristokrat bir aileden geliyor.

2007 yılında Banda adını verdiği emlak şirketini kuran Mozzi'nin üvey babası İngiltere'nin eski başbakanlarından James Cameron'ın yakın arkadaşlarından biriydi.

Öz babası ise Kont unvanı taşıyan Alessanro Mapelli Mozzi. 34 yaşındaki Mozzi, bir emlak geliştirme ve iç tasarım şirketi olan Banda Property’nin CEO’su.

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Milyoner olduğu belirtilen işadamı, 2007’de müşterileri için “Londra’nın en çok arzu edilen mülklerini” bulan organizasyonu kurdu.

BAZI TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YER ALMIŞTI

Wolfie, İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyeleriyle birlikte yer aldığı etkinliklerde çok dikkat çekiyor.

Giyimi kuşamı ve tavırlarıyla, ailenin göz önündeki çocuklarından hiç de geri kalmadığını gözler önüne seriyor.

İlk kez geçen yıl babası ve üvey annesiyle Noel ayinine katılan Wolfie'yi ailenin en gözde çocukları George, Charlotte ve Louis'den ayırmadı. Ona da

sevimli hediyeler verip gönlünü almaya çalıştı.

Küçük çocuğun, tam da ona ihtiyaç duyduğu bir dönemde annesinden uzakta olması ise birçok insanı duygusal açıdan etkiledi.

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FARKLI İKİ GÖRÜŞ ÇATIŞTI

Küçük Wolfie, dikkat ve sempati çekti çekmesine ama bir tartışmanın da odağına yerleşti. Her olayın altında başka ayrıntılar arayan bazı kişiler, ilginç yorumlar yaptı.

Bunlardan birine göre Wolfie Mapelli Mozzi, üvey annesi tarafından bir gösteriş unsuru olarak kullanılıyordu. Böylece Prenses Beatrice, skandalları "ayyuka çıkan" babası Prens Andrew'nun karanlık yanını böyle şefkatli bir görüntü sergileyerek geri plana itmeye çalışıyordu.

Yani aslında daha Edoardo Mapelli Mozzi ile nişanlı oldukları dönemde bile Wolfie ile dikkat çekecek kadar iyi bir ilişki sergileyen Beatrice'in bu durumu gerçek değil, bir tür reklam çalışmasıydı.

Elbette buna karşıt bir görüş de vardı. O ise daha iyimser kişilerden geliyordu. Buna göre İtalyan asıllı soylu bir aileden gelen Edoardo Mapelli Mozzi, tam İngiliz kraliyet ailesine uygun bir damattı. O kadar uyumluydu ki aile çoktan onu benimsemiş ve sevmişti. Dolayısıyla eski nişanlısından dünyaya gelen oğlu Wolfie'nin de aralarında yeri vardı.

'OĞLUM OKULDA VURULMAYACAK... GECE RAHAT UYUYORUM'

Bunlar yapılan yorumlar. Olayın bir de diğer tarafı var, yani Wolfie'nin annesi. Edoardo Mapelli Mozzi'nin, mimar olan Uzakdoğu kökenli Amerikalı eski nişanlısı Dara Huang da eleştiri oklarından nasibini aldı bu süreç içinde.

Bazı kişilere göre Huang, küçücük çocuğunu, yanında babası bile olsa, kilometrelerce uzakta başka bir ülkede "üvey anne" eline bırakmıştı. Ama anne Dara Huang bütün bu iddialara yanıt verdi.

Buna göre, 34 yaşındaki Prenses Beatrice'in eşi, İngiliz kraliyet ailesinin damadı 36 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı Dara, oğlu Wolfie'nin İngiltere'de yaşamasından memnundu.

ANNESİ DURUMDAN MUTLU

Buna göre, 34 yaşındaki Prenses Beatrice'in eşi, İngiliz kraliyet ailesinin damadı 36 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin eski nişanlısı Dara, oğlu Wolfie'nin İngiltere'de yaşamasından memnundu.

Dara Huang, online olarak yaptığı açıklamasında "Oğlumun, ABD'de eğitim görmeyecek olmasından memnunum" dedi.

Kendisinin de yaşadığı ABD'yi "silahlanmış bir ülke olarak tanımlayan Huang, ülkede sık sık yaşanan okul katliamlarına gönderme yaparak "Oğlumun, bir gün okul sırasında ölmeyeceğini bilerek gece rahat uyuyabiliyorum" dedi.

Mapelli Mozzi ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun İngiltere'de eğitim görecek olmasından duyduğu memmuniyeti böyle ifade etti ünlü bir mimar olarak bilinen Dara Huang.



