Annemin kaderini paylaÅŸÄ±r diye korktum

MALÄ°KANELERÄ°NDE KOMÅžULARI OLAN WINFREY'Ä° AÄžIRLADILAR

Los Angeles'ta yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin bahÃ§esinde Winfrey'i aÄŸÄ±rlayan Harry ile Meghan, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã§alÄ±ÅŸan kÄ±demli Ã¼yeliÄŸinden ayrÄ±lma nedenlerini, bu sÃ¼reÃ§te neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta ekrana gelecek olan 90 dakikalÄ±k rÃ¶portajÄ±n tanÄ±tÄ±m bÃ¶lÃ¼mlerinde Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri dikkat Ã§ekti.

'KADERÄ° ANNEME BENZEYECEK DÄ°YE KORKTUM'

Ä°liÅŸkilerinin baÅŸÄ±ndan bu yana eÅŸi Meghan Markle'a karÅŸÄ± koruyucu bir tavÄ±r sergileyen Prens Harry, annesi Prenses Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ nedeniyle basÄ±nÄ± suÃ§ladÄ± ve eÅŸinin de aynÄ± kaderi paylaÅŸmasÄ±ndan korktuÄŸunu belirti. Prens Harry "En bÃ¼yÃ¼k korkum, tarihin kendini tekrar etmesiydi" diye konuÅŸtu.

Ã‡ARPICI SORULAR

7 Mart'ta CBS kanalÄ±nda ekrana gelecek olan rÃ¶portajÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeÂ Winfrey'in Meghan Markle'a "Sessiz misiniz yoksa susturuldunuz mu?" diye sormasÄ± dikkat Ã§ekti. Prens Harry ise kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± "inanÄ±lmayacak kadar zor" diye ifade etti.

Â 'EN AZINDAN BÄ°RBÄ°RÄ°MÄ°ZE SAHÄ°BÄ°Z'

RÃ¶portajda Prens Harry, annesi Diana'dan da sÃ¶z etti. Harry "Benim iÃ§in... Ben burada rahat ve mutlu bir ÅŸekilde oturup yanÄ±mda karÄ±mla sizinle konuÅŸuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun (annesini kast ederek) yÄ±llar Ã¶nce bÃ¼tÃ¼n sÃ¼reci kendi baÅŸÄ±na aÅŸmasÄ±nÄ± nasÄ±l olduÄŸunu hayal bile edemiyorum" dedi.Â Prens Harry, kendisinin ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recin de inanÄ±lmayacak kadar zorlu olduÄŸunu belirterek "En azÄ±ndan birbirimizin yanÄ±ndayÄ±z" diye konuÅŸtu.

'ÅžÄ°MDÄ°YE KADAR YAPTIÄžI EN Ä°YÄ° RÃ–PORTAJ'

Oprah Winfrey, Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n "ÅŸoke edici ÅŸeyler" anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, rÃ¶portajÄ±n yayÄ±nlanacaÄŸÄ± CBS kanalÄ±ndan Gayle King ise bunun Winfrey'in ÅŸimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en iyi iÅŸ olduÄŸunu belirtti.

Ä°KÄ°NCÄ° BEBEK GELÄ°YOR

RÃ¶portajda Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n sÄ±k sÄ±k el ele tutuÅŸtuÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Markle'Ä±n karnÄ±nÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olmasÄ± da dikkat Ã§ekti. Fragmanda, Markle'Ä±n ilk hamileliÄŸinde de olduÄŸu gibi elini karnÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± da dikkat Ã§ekti.

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