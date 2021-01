Bir yıl önce dünyayı şoke etmişlerdi: Vedalaşırken ağlamaklı oldu

Bunun nedeni ise İngiliz kraliyet ailesine resmi olarak 2018'de katılan Meghan Markle ile Prens Harry, kıdemli kraliyet ailesi üyeliğinden çekileceklerini açıkladı. Üstelik beklenmedik bir anda. HERKES ESKİSİ GİBİ OLACAĞINI SANIYORDU

Bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra izne çıkan ve bunun büyük bir bölümünü de Kanada'da geçiren Prens Harry ve Meghan Markle, 2020'nin ilk günlerinde Londra'ya döndü. Ağabeyi Prens William ile aralarının kötü olduğu bilinen Prens Harry'nin dönüşüyle aile ilişkilerinin nasıl olacağı merak ediliyordu o dönemde. TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Onları epeydir kameralar karşısında ya da etkinliklerde görmeyen hayranları da görevlerine döneceklerini düşünüyorlardı. İlk adımları böyle düşünenleri yanıltmadı zaten. Prens Harry ve Meghan Markle, Londra'ya dönüp, kendilerine gösterdikleri konukseverliğe teşekkür etmek için Kanada Yüksek Temsilciliği'ni ziyaret etti. O saatlerde de hiçbir sıra dışı durum yok gibi görünüyordu. Çift, artık geri dönmüştü. Yüzleri gülüyordu ve herkes onların resmi görevlerine geri döndüğünü düşünüyordu. Ayrılık ihtimalini bilmediklerinden Markle'ın doğumdan sonra nasıl zayıfladığına, Prens'in baba olduğu için duyduğu mutluluğu yansıtan davranışlarına çevrildi gözler. MEGXIT SÜRECİ BÖYLE BAŞLADI

Ama bu ziyaretin ardından birkaç saat sonra çift, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada finansal olarak bağımsız olmak istedikleri için ailedeki görevlerini bırakacaklarını düşündü. İşte "Megxit" olarak anılan bu ayrılık süreci de böylece başladı. UZUN TARTIŞMALAR, FARKLI YORUMLAR

Bu ayrılığın nedenleri, sonrasında neler olacağı uzun uzun tartışıldı. Bazı konular aile arasında çözülse de milyonlarca kişi için hala bu defter kapanmış gibi görünmüyor. Çift, artık ABD'de yaşıyor ama meraklı bakışlar hala üzerlerinde. İşte dünyaya sarsan bu ayrılığın üzerinden bir yıl geçtikten sonra, çiftin Londra'daki son günlerinde neler yaşandığına dair ayrıntılar da birer birer ortaya çıkıyor. HAKLARINDA KİTAP YAZDI

İşte bunlardan birini de Carolyn Durand ile birlikte yazdığı Finding Freedom adlı kitapla büyük gürültü koparan Omid Scobie. Harry ve Meghan'ın ayrılığının perde arkasını kaleme alan iki yazardan biri olan Scoobie, çiftin Londra'daki son günleriyle ilgili yeni ayrıntıları dile getirdi. 'BÖYLE OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİ'

Scoobie, az sayıda gazetecinin davet edildiği Milletler Topluluğu Üniversiteler Birliği'nin toplantısına katılanlardan biriydi. O toplantıda Meghan Markle da bulunuyordu ve bu onun Londra'daki son resmi görevlerinden biriydi. Scoobie, bu toplantıda yaşanan bazı anlara Finding Freedom adlı kitapta da yer verdi. Omid Scoobie'nin yazdığına göre o toplantıda konuşma yapan Meghan Markle, katılanlarla birebir sohbet etti. Sonra da kendisine sarıldı ve kalp kırıklığını ifade eden şu sözleri söyledi: "Böyle olmak zorunda değildi." 'HİKAYE MUTLU BİTMEDİ '

Omid Scoobie'nin satırları arasında evlendikleri günden aileden ayrılık kararı verdikleri güne kadar Harry ve Meghan'la çalışanların da onlarla nasıl vedalaştığına dair ayrıntılar yer aldı. Buna göre çiftle çalışanlar üzgündü. Pek çoğu bu hikayenin mutlu biteceğini sanıyordu. Onlara göre iki insan birbirlerine aşık oldular, evlendiler ve bebekleri oldu, Kraliçe'ye hizmet ettiler ve son. Ama bunun yerine o çift ülkeden ayrıldı. SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Her ne kadar bu ayrılığın öncesinde Meghan Markle ve Prens Harry'nin arasının ailenin geri kalanıyla iyi olmadığı bilinse de olayın kendisi kadar duyuruluş biçimi de şaşkınlık yarattı. Evlendikten sonra Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan çift, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımda, kraliyet ailesi üyeliğinden vazgeçip kendi ekonomik bağımsızlıkları için çalışacaklarını açıkladı. ARCHIE PRENS UNVANI TAŞIMIYOR

Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılında evlendi. 2019'da Archie adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Fakat ailenin kurallarına göre bebeğin babası Prens olsa da kendisi aynı unvanı taşıyamayacaktı. ARALARI YAVAŞ YAVAŞ AÇILDI

Markle'ın aileye girmesi, halk tarafından 'anneleri Prenses Diana'nın emaneti' olarak görülen iki prens, William ile Harry'nin arasını açmaya başlamıştı zaten. Aile içinde yaşanan gerilim sonunda dışarı da yansıdı. İki prens, evlerini, çalıştıkları vakıfları hatta sosyal medya hesaplarını bile ayırdı. Ama bu son gelişme tüm bu olayların üzerine "tuz biber ekti". İSVEÇ KRALİYET AİLESİ GİBİ

Bu olayın öncesinde İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç'te olduğu gibi küçülmeye gideceği konuşuluyordu. İsveç kralı, veliaht olan kızı Prenses Victoria ve onun ailesi dışındaki diğer iki çocuğunu ve onların ailelerini kraliyet ailesinin dışında bırakmıştı. Herkes İngiltere'de de benzer bir durum yaşanacağını düşünürken olaylar bambaşka bir boyuta kaydı.

KRALİÇE MESAJ MI VERDİ?

İngiltere'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in geçen yılki Noel ve yeni yıl konuşması sırasında masasının üzerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi Meghan Markle ile Prens Harry'nin fotoğraflarına yer vermemesi de bu tür bir ayrılığın işareti olarak görülüyordu. MEGHAN'A ELEŞTİRİLER

Bu arada uzun süredir Markle aleyhine paylaştığı sosyal medya mesajları ve söylemleriyle konuşulan televizyoncu Piers Morgan da sosyal medya hesabından ayrılık haberiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Morgan "İnsanlar Meghan'ı çok eleştirdiğimi söylüyor. Ama o ailesiyle arasını açtı, babasıyla arasını açtı, eski arkadaşlarının çoğundan ayrıldı. Harry ile William'ın arasını açtı. Şimdi de Harry'yi kraliyet ailesinden ayırdı." Morgan, Meghan Markle'ın adım attığı her yerde benzer durumlar yarattığını da ileri sürdü. İKİNCİ AMERİKALI GELİN VAKASI

Prens Harry'nin Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile birlikte bu kararı alması "tarih kendini tekrar ediyor" yorumlarına da neden oldu. Bundan tam 83 yıl önce Kral 8. Edward, aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna tahttan feragat etmişti. Onun nedenleri biraz daha farklıydı aslında. ESKİ KRAL TAHTINI BIRAKMIŞTI

O dönemde kraliyet ailesi mensupları soylu olmayan bir de üstüne boşanmış bir kadınla evlenemiyordu. Simpson ise tam da böyle bir kadındı. Fakat Kral 8. Edward aşkını hayatının merkezine koyup Simpson ile evlenmek için tahttan çekildi. Bu gelişme Kraliçe 2. Elizabeth'in babasına ve sonra kendisine taht yolunu açan olay oldu.TAHT İÇİN TAHT İÇİN ÜÇ YEĞENİNİN DE ARDINDA

Her ne kadar olaylar birebir aynı olmasa da Markle'ın Amerikalı olması daha önce evlenip boşanması ve sonrasında yaşan ayrılık, akıllara 8. Edward'ı getirdi. Hatta bazı çevreler "Amerikalı kadınlar İngiliz kraliyet ailesine iyi gelmiyor" yorumları yaptı. Bu arada Prens Harry'nin taht için babası Prens Charles, ağabeyi Prens William ile onun üç çocuğunun ardından altıncı sırada geldiğini hatırlatalım.