Prens Harry şimdi gerçekten ana yurdundan sürgün oldu... Babası bile oturduğu evden kovmuştu

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2020 yılında karısı Meghan Markle ile birlikte ailesindeki resmi görevlerinden geri çekilen ve ABD'ye taşınan Harry, artık ikametgahının ABD olduğunu resmen beyan etti. Böylece bundan dört yıl önce Harry ve Meghan ile İngiliz kraliyet ailesi arasında başlayan gerilim bambaşka bir noktaya taşınmış oldu.

BABASI 'BURAYI BOŞALTIN' DEMİŞTİ

İngiliz Daily Mail gazetesinin elde ettiği resmi kayıtlara göre Sussex Dükü Harry, ikametgah kayıtlarının Yeni Ülke- Genellikle Yaşanılan Yer kısmına 'ABD' yazarak artık vatanı İngiltere ile bağlarını kağıt üzerinde bile kesmiş oldu.

Bu gerçek, Prens'in eko seyahat girişimi Travalyst için hazırlanan belgelerle ortaya çıktı. Söz konusu belge 17 Nisan 2004 günü hazırlandı. Fakat buna rağmen Prens Harry, ikametgahının değişim tarihini 29 Haziran 2023 olarak belirtti.

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Elbette bu tarihin hem Harry hem de Meghan açısından farklı bir önemi var.

Çünkü Harry ile Meghan bundan bir gün önce yani 28 Haziran 2023 günü, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine evlilik hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'da kalan son eşyalarını da alıp burayı boşaltmıştı. Bunu çiftten isteyen kişi ise Harry'nin babası Kral Charles'ın ta kendisiydi.

Belli ki Harry, o günü kendisi için bir dönüm noktası kabul etti ve bir gün sonrasını da resmi belgelerde ABD'ye kesin olarak yerleştiği tarih olarak gösterdi.

O KONUTTAN TAŞININCA ÜLKESİYLE KALAN SON BAĞI DA KOPTU

Harry ile Meghan'ın Frogmore Cottage'ı boşaltması ise babası Kral Charles'ın isteğiyle oldu. Geçen yılın mart ayında Charles, oğlu ile gelininden artık kullanmadıkları konutu boşaltmalarını istemişti.

Hatta bu durum bazı basın organları tarafından "Harry ile Meghan, Frogmore'dan kovuldu" olarak nitelendirilmişti.

Frogmore Cottage, İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu resmi konutlardan biri. 2018 yılında Harry ile Meghan evlendiklerinde, Kraliçe Elizabeth, bu mülkü çifte düğün hediyesi olarak verdi.

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Harry ile Meghan, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens'e ait küçük konutta yaşamaya başladı.Fakat bir bebek beklediklerini öğrenen çift, hamilelik sürecinde buraya taşınma kararı aldı ve büyük bir restorasyon yapıldı.

Beş yatak odalı Frogmore Cottage, çok büyük bir tadilattan geçirildi. Ne yazık ki bu işe harcanan para ve emek boşa gitti. Harry ile Meghan bu konutta çok uzun süre oturmadı.

KRALİÇE CHARLOTTE'UN SEVDİĞİ KIR EVİYDİ: Frogmore Cottage'a biraz daha yakından bakalım ister misiniz? Her ne kadar modern çağlarda Frogmore Cottage olarak bilinse de Windsor'da bulunan bu mülkün orijinal adı Double Garden Cottage (Çifte Bahçeli Kır Evi). 1801 yılında, dönemin kralı 3. George'un karısı Konsort Kraliçe Charlotte'un isteğiyle inşasına başlandı. İngiliz kraliyet ailesinin resmi konutlarından biri olan mülk, uzun süre de Konsort Kraliçe Charlotte tarafından bir dinlenme evi olarak kullanıldı. Bu mülk 1975 yılında Ulusal Kültürel Miras olarak nitelendirilmeye başladı. Uzun tarihi boyunca İngiliz kraliyet ailesinin üyeleri tarafından sık kullanılan Frogmore Cottage, Balmoral'da bulunuyor. Geniş bahçeleri dillere destan olan mülkün Harry ile Meghan açısından başka bir önemi daha var. Çiftin, nişan fotoğrafları bu mülkün bahçesinde çekildi.





RESTORASYON PARASINI GERİ ÖDEDİLER

Bebekleri Archie'nin dünyaya gelmesinden sonra Kanada'ya geçtiler. Orada uzun süre kalan çift, Londra'ya döndü. Herkes onların artık bebekleriyle birlikte Frogmore Cottage'da yaşayacaklarını düşünürken Harry ile Meghan, ailedeki görevlerinden ayrılma kararını açıkladı.

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Yani Frogmore Cottage'da beklenildiği gibi kendilerine yeni bir hayat kurmadılar. Bu arada bu konutun Harry tarafından kuzeni Prenses Eugenie ve kocası Jack Brooksbank'e verildiği haberleri de basına yansımıştı.

Frogmore Cottage'ın restorasyonu için harcanan para da uzun süre tartışma konusu oldu. Yenileme çalışmaları için iddialara göre 2.4 milyon sterlin harcandı. Bu para, vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Fakat Harry ile Meghan, ABD'ye taşındıktan sonra bu parayı geri ödedi.

ABD VATANDAŞLIĞINI DA DÜŞÜNÜYOR

Yaşanan bu son gelişmenin Prens Harry ve Meghan Markle'ın Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor. Ama görünüşe göre çift şimdilik ticari girişimlerinde de bu unvanı kullanıyor.

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Her ne kadar yeni belgelere göre sürekli ikametgahını ABD olarak gösterse de Harry, 2023 yılının aralık ayında yaptığı bir açıklamada İngiltere'yi "evi" olarak gördüğünü söyledi. Çocuklarının geçmişinin merkezinde İngiltere'nin yer aldığını söyleyen Harry, yine de bazı güvenlik endişeleri yüzünden ABD'ye taşındıklarını ifade etti.

Prens Harry, bu yılın şubat ayında katıldığı bir TV programında ABD vatandaşlığı almakla ilgilendiğini de belirtti. O sırada bu konuda şunları söyledi Harry: "Amerikan vatandaşlığı aklımdan geçen bir düşünce. Ama bu durum şu anda benim için öncelikli değil."

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UNVANINDAN VAZGEÇMESİ GEREKEBİLİR: Eğer Harry günün birinde ABD vatandaşı olmak isterse muhtemelen unvanını da bırakmak zorunda kalabilir. ABD vatandaşlığı alırken uyulması gereken kurallara göre herhangi bir yabancı devlette herhangi bir unvana ya da asalet pozisyonuna sahip olan başvuru sahibinin bu unvandan vazgeçmek zorunda.