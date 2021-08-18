Harry ile Meghan sosyal medyada tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ: Sanal dÃ¼nyadan saraya

Her ne kadar sonrasÄ± o masallardaki gibi "saraylarÄ±nda sonsuza kadar mutlu yaÅŸadÄ±lar" ÅŸeklinde geliÅŸmese de Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ her zaman milyonlarca kiÅŸinin ilgisini Ã§ekiyor. Ã–zellikle de Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±p ABD'ye yerleÅŸme kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼zerlerine yÃ¶nelen ilgi daha da arttÄ±.



NASIL TANIÅžTIKLARI HEP MERAK EDÄ°LDÄ°

AslÄ±nda Prens Harry'nin kÄ±sacÄ±k zamanda Meghan Markle ile evlilik kararÄ± almasÄ± baÅŸlarda herkese inanÄ±lmaz gelmiÅŸti. Evlendikleri 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana da hayatlarÄ± hÄ±zla deÄŸiÅŸti. Ä°ki bebek sahibi oldular, Londra'dan ayrÄ±lÄ±p ABD'de yeni bir hayat kurdular. BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken de Ã§ok merak edilen bir konu vardÄ±: Harry ile Meghan'Ä±n nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±...





BÄ°LGÄ°LERÄ° MEGHAN 'SIZDIRDI'

Bu konuda Ã§ok Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±ldÄ±. Fakat, Prens Harry ile hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± Meghan Markle'Ä±n tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne dair "gerÃ§eÄŸe en yakÄ±n" iddia Finding Freedom adlÄ± kitabÄ±n ortay yazarlarÄ±ndan Omid Scoobie'den geldi. KitabÄ±n, Meghan Markle'Ä±n yazarlara "sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±" bilgilerden oluÅŸtuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse bu iddianÄ±n gerÃ§ek olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da Ã§ok yÃ¼ksek.





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INSTAGRAM'DA TANIÅžTILAR Ä°DDÄ°ASIÂ

Scoobie'nin iddiasÄ±na gÃ¶re Prens Harry ile Meghan Markle ilk olarak Instagram Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Suits dizisiyle hayal ettiÄŸi ÅŸÃ¶hreti yakalayan Markle, kÄ±z arkadaÅŸlarÄ±yla Londra tatiline Ã§Ä±ktÄ±. Orada Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± da Instagram sayfasÄ±ndan sÄ±k sÄ±k paylaÅŸtÄ±. Bu arada Markle'Ä±n, Harry ile niÅŸanlandÄ±ktan sonra o hesabÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.





TAKMA Ä°SÄ°MLE HESAP AÃ‡TI

Aile kurallarÄ± gereÄŸi kendi adÄ±yla hesap aÃ§masÄ± yasak olan Prens Harry ise takma bir isimle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bir Instagram hesabÄ±na sahipti. Scoobie'nin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Meghan Markle, profil fotoÄŸrafÄ± bile bulunmayan ve takma bir isimle aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok belli olan bu hesabÄ±, yani Prens Harry'nin hesabÄ±nÄ± takip etmeye baÅŸladÄ±.





SEVDÄ°ÄžÄ° DJ'Ä°N ADINDAN ESÄ°NLENDÄ°

YazarÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Prens Harry, "SpikeyMau5" isimli bu hesabÄ± kullanÄ±yordu o dÃ¶nemde. Bu ismin DeadMau5 kÄ±smÄ±nÄ± sevdiÄŸi bir DJ'den esinlenerek almÄ±ÅŸtÄ±. "Spikey" kÄ±smÄ± ise Ã¶zellikle Scotland Yard ajanlarÄ±nÄ±n Prens Harry iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± takma addan geliyordu.





Ä°LÄ°ÅžKÄ° GERÃ‡EK HAYATA TAÅžINDI

Fakat Harry ile Meghan'Ä±n Instagram Ã¼zerinde baÅŸlayan bu tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±nÄ± gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±yan kiÅŸi ise Harry'nin de arkadaÅŸ Ã§evresinde yer alan Violet von Westenholz oldu. von Westenholz, Harry'nin gÃ¼venilir arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaydÄ± ve onun ciddi bir iliÅŸki iÃ§in birini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyordu.Â





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Ã‡Ã–PÃ‡ATANLIK YAPTI

Bu arada Violet von Westenholz ile Meghan Markle'Ä±n yolarÄ± dÄ± bir moda markasÄ±nÄ±n reklam faaliyetleri kapsamÄ±nda kesiÅŸmiÅŸti. Meghan: Where Did It All Go Wrong?" adlÄ± kitabÄ±n yazarÄ± Katie Nicholl'e gÃ¶re bu 'kraliyet romansÄ± Ã¶nce Instagram'da baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da von Westenholz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ek hayata taÅŸÄ±ndÄ±. Yani Harry'nin gÃ¼vendiÄŸi arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda yer alan von Westenholz, Ã§ift iÃ§in "Ã§Ã¶pÃ§atanlÄ±k" yaptÄ±.





Ä°LK SÄ°NYALLER

Finding Freedom adlÄ± kitabÄ±n yazarlarÄ± Omid Scoobie ve Carolyn Durand'a gÃ¶re Markle, Instagram hesabÄ±nda Harry ile romantik iliÅŸkisinin ilk sinyallerini de verdi. Meghan Markle, Instagram hesabÄ±nÄ±, Prens Harry ile iliÅŸkisi ciddileÅŸince kapattÄ±. Ã‡ift, bir sÃ¼re Prens William ve Kate Middleton ile ortak olarak Kensington Royal hesabÄ±nÄ± kullandÄ±. Ä°ki kardeÅŸ arasÄ±ndaki gerilim yÃ¼kselip de ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nda ise Harry ile Meghan iÃ§in Sussex Royal hesabÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Ã‡ift, aileden ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nda da o hesap kapatÄ±ldÄ±.





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'GÃœZEL MEGHAN HAYATIMA DÃœÅžTÃœ'

Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n tanÄ±ÅŸmalarÄ±na dair birÃ§ok iddia ortaya atÄ±ldÄ± bugÃ¼ne kadar. BugÃ¼ne kadar bunlarÄ±n en Ã§ok kabul gÃ¶reni ise Ã§iftin, ortak bir arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±ydÄ±. Hatta Harry, o buluÅŸmayÄ± medyaya anlatÄ±rken, "GÃ¼zel Meghan sendeledi ve hayatÄ±ma dÃ¼ÅŸtÃ¼" demiÅŸ ve Meghan'Ä±n "hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ±" olduÄŸunu hemen anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti. Ä°ki buluÅŸmadan sonra, yeni sevgililer birlikte Botswana'ya tatile gittiler, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n altÄ±nda kamp yaptÄ±lar. Harry'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re "yÄ±ldÄ±zlar doÄŸru konumdaydÄ±" ve "Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede" birbirlerine aÅŸÄ±k oldular.

Â HARRY'NÄ°N KALBÄ°NÄ° BÃ–YLE Ã‡ALDI

BambaÅŸka bir kÃ¼ltÃ¼rden gelen Meghan Markle'Ä±n, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ± arasÄ±nda yer alan Prens Harry'nin kalbini nasÄ±l Ã§aldÄ±ÄŸÄ± da hep merak konusu oldu. Elbette bunun da bir aÃ§Ä±klamasÄ± var. AslÄ±nda Ä°ngiliz kraliyet ailesi gibi katÄ± gelenekÃ§i bir aileye bile kurallarÄ±nÄ± esneten, yarÄ± Afro AmerikalÄ±, evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ ve yaÅŸÃ§a Harry'den bÃ¼yÃ¼k olan Meghan Markle hangi Ã¶zelliÄŸiyle 'dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarÄ±nÄ±n' kalbini Ã§alÄ±p onu kÄ±sa zamanda evliliÄŸe gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hep merak konusuydu. Bu konu, bir belgeselde bir kez daha masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.





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ANNESÄ°NÄ° Ã‡OCUKKEN KAYBETTÄ°

Prens Harry, daha doÄŸar doÄŸmaz dÃ¼nyanÄ±n meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zerinde hissetti. Annesi Diana'nÄ±n kucaÄŸÄ±nda yanÄ±nda babasÄ± Prens Charles ile dÃ¼nyaya geldiÄŸi hastanenin kapÄ±sÄ±nda ilk fotoÄŸrafÄ± Ã§ekildi. Sonra da dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken kraliyet ailesinin Ã¼yelerinden biri olarak bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Aradan yÄ±llar geÃ§ti ve bu kez hayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k trajedisiyle yine bir kez daha gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti. HenÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndayken annesiz kalmÄ±ÅŸ bir Ã§ocuktu artÄ±k dÃ¼nyadaki milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nde. Prenses Diana 36 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti ve annesinin tabutunun arkasÄ±nda aÄŸabeyi William, babasÄ± Charles, dedesi Philip ve dayÄ±sÄ± Charles Spencer ile sessizce yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Ã–ne eÄŸdiÄŸi baÅŸÄ±nÄ± hiÃ§ kaldÄ±rmadÄ± ve kendisi yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuktan beklenmeyecek bir irade gÃ¶sterip gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bile kimseye gÃ¶stermedi.



AÄ°LENÄ°N EN HAÅžARI ÃœYESÄ°

Daha sonraki dÃ¶nemlerde de ailesinin "haÅŸarÄ±" Ã¼yesi olarak tanÄ±ndÄ± hep. Alkol duvarÄ±nÄ± aÅŸÄ±p elbiseleriyle havuza atladÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±lgÄ±n partiler, adÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallar derken bir anda dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¶zde bekarlarÄ±ndan biri haline geldi. Medya tarafÄ±ndan takip edilen uzun sÃ¼reli iliÅŸkilerinden ilkini Chelsy Davy ile yaÅŸadÄ±. Bir dardÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k yedi yÄ±l iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Chelsy Davy, ardÄ±ndan da evleneceklerine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Cressida Bonas ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±.





ZENGÄ°N Ä°Åž Ä°NSANININ KIZI

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceÄŸine de bir dÃ¶nem kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yordu. O dÃ¶nemde kraliyet yorumcularÄ±na gÃ¶re Harry ile Davy, ideal bir Ã§iftti. Hem de her anlamda... Chelsy Davy, Zimbabwe'de doÄŸdu. BabasÄ± milyarder bir iÅŸadamÄ± annesi ise 1973 yÄ±lÄ±nÄ±n Rodezya gÃ¼zeli. Kendisinden bÃ¼yÃ¼k bir erkek kardeÅŸi olan Chelsy Davy, Ã¶ÄŸrenimini Ä°ngiltere'de tamamladÄ±. ÃœnlÃ¼ Cheltenham kÄ±z okulundan mezun oldu.

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DÃœÄžÃœNÃœNE KATILDI

Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda yolarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±rana kadar da iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bir iddiaya gÃ¶re de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostluklarÄ± sÃ¼rdÃ¼. Hatta Harry dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden Ã¶nce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuyÅŸma yaptÄ±. Ä°kisinin de bu konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±ÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lenler arasÄ±nda. DostluklarÄ± belli ki gÃ¼Ã§lÃ¼ydÃ¼ Ã§Ã¼nkÃ¼ Chelsy Davy, Harry'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne de katÄ±ldÄ±. Hatta gergin ve biraz da Ã¼zÃ¼ntÃ¼lÃ¼ yÃ¼z ifadesi nedeniyle neler kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bile ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.





BU AÅžKI DA Ã‡OK KONUÅžULDU

Prens Harry'nin Chelsy Davy'den sonraki sevgilisi ise Cressida Bonas oldu. Davy, zengin bir iÅŸ insanÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±ydÄ±, Bonas da aristokrat bir ailenin kÄ±zÄ±. Ä°ngiliz asiller sÄ±nÄ±fÄ± Ã¼yesi olan Edward Curzon'un torunu olan Cressida Bonas ile Harry'nin iliÅŸkisi kuzeni Eugenie aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸladÄ±. Modellik yapan Bonas ile Harry, 2014 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Oysa herkes onlarÄ±n evleneceÄŸini sanÄ±yordu. Cressida Bonas geÃ§en yÄ±l bir baÅŸka Harry ile Harry Wentworth-Stanley ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.





ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°LERÄ°N ORTAK YANI

Prens Harry'nin eski sevgililerinin profiline bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ± ortak noktalar gÃ¶ze Ã§arpÄ±yor. Her ikisi de varlÄ±klÄ± ailelerin kÄ±zlarÄ±ydÄ±. Her ikisinin de aileye katÄ±lmasÄ±na KraliÃ§e tarafÄ±ndan herhangi bir engel konulmasÄ± ihtimali yoktu. Her ikisi de sarÄ±ÅŸÄ±ndÄ±. Harry her ikisiyle de uzun sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen onlarla evlenmedi.





MEGHAN HEPSÄ°NDEN FARKLI

Ama Meghan Markle ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸler Ä±ÅŸÄ±k hÄ±zÄ±yla ilerledi. TanÄ±ÅŸmalarÄ±, niÅŸanlanmalarÄ± ve evlilikleri kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸti. Ãœstelik Meghan Markle, Harry'inn eski sevgililerinden Ã§ok farklÄ± bir profil Ã§iziyordu. Bir kere Ä°ngiliz deÄŸil AmerikalÄ±'ydÄ±. Bir oyuncuydu, soylu bir aileden gelmiyordu ve Ã¼stelik daha Ã¶nce bir evlilik yapmÄ±ÅŸtÄ±. Peki neydi kendisinden Ã§ok farklÄ± bir geÃ§miÅŸten ve Ã§ok farklÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan gelen Markle'Ä±n Harry'nin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan almasÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±.





BU FARKLILIK HARRY'YE Ã‡EKÄ°CÄ° GELDÄ°

Ã‡iftin olay yaratan rÃ¶portajÄ±ndan sonra bir kez daha gÃ¼ndeme gelen bu durum bir belgeselde de konu edildi. Kraliyet yorumcusu Ashley Pearson, geÃ§en yÄ±l Ã§ekilen ve bir dijital platformda yayÄ±nlanan Meghan Markle: Changing Traditions' adlÄ± belgeselde bu konudaki gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dile getirdi. Pearson'a gÃ¶re Harry'yi Meghan Markle'a Ã§eken ayrÄ±ntÄ±, tam da sahip olduÄŸu bu farklÄ± profil. Davy ve Bonas'Ä±n Prens Harry'ye asla veremeyeceÄŸi bir ÅŸey. Pearson'a gÃ¶re Meghan Markle, Ã¶zellikle de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve katkÄ±da bulunduÄŸu insani yardÄ±m faaliyetleriyle Harry'yi etkiledi.





Ä°NSANÄ° YARDIM FAALÄ°YETLERÄ°

Markle'in BirleÅŸmiÅŸ Milletler iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Ashley Pearson; kadÄ±nlara ve Ã§ocuklara yardÄ±m etkinlikleri kapsamÄ±nda Meghan'Ä±n daha Harry ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce Ã§eÅŸitli gÃ¶revler Ã¼stlenip seyahatlere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Pearson'a gÃ¶re Harry de iÃ§inde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±, dÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtirme, diÄŸer insanlara yardÄ±m etme tutkusuna sahip olan bu genÃ§ kadÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde ondan etkilendi. Bu gibi insani yardÄ±m faaliyetleriyle bu kadar ilgilenen Markle'Ä±n rÃ¼zgarÄ±na kapÄ±lÄ±p gitti.Â Ã‡ift, 2018 yÄ±lÄ±nda evlendi. KÄ±sa sÃ¼re sonra Archie adÄ±nÄ± verdikleri bir oÄŸullarÄ± dÃ¼nyaya geldi. ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±ktan sonra da bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸmadÄ±klarÄ± kÄ±zlarÄ± Lilibet Diana doÄŸdu.

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