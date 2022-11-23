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KARISIYLA TARTIÅžTIKTAN SONRA

Buna gÃ¶re oyuncu, geÃ§en cuma gecesi boÅŸanma gerilimi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eÅŸiyle birlikte bir otele gitti. Ã‡ift, ayrÄ± ayrÄ± odalara yerleÅŸti. BoÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu eÅŸiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ateÅŸli tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, karÄ±sÄ±nÄ± odadan Ã§Ä±karÄ±p kapÄ±lÄ± kilitledi. Saatler sonra olay yerine giden polis, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun cansÄ±z bedenini buldu.Â

POWER RANGERS Ä°LE ÃœNLENDÄ°

HenÃ¼z genÃ§ yaÅŸÄ±nda hayata veda eden bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Power Rangers adlÄ± yapÄ±mla tanÄ±nan Jason David Frank. 1990'lara damgasÄ±nÄ± vuran Mighty Morphin Power Rangers'ta Tommy Oliver karakterini canlandÄ±ran Frank, eÅŸi Tammie ile boÅŸanmak Ã¼zereydi. AralarÄ±ndaki sorunlarÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ gideremeyen Jason David Frank ile eÅŸi Tammie, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ Teksas'ta bir otele gittiler. AyrÄ± ayrÄ± odalara yerleÅŸen Frank ile Tammie, iddialara gÃ¶re ateÅŸli bir kavgaya tutuÅŸtu. TartÄ±ÅŸma Ã¶ylesine ÅŸiddetliydi ki otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da araya girmek zorunda kaldÄ±.

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KARISINI ODADAN Ã‡IKARIP KAPIYI KÄ°LÄ°TLEDÄ°

Jason David Frank ile eÅŸinin tartÄ±ÅŸmasÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼kle yatÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da aralarÄ±ndaki sorun bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zÃ¼lemedi. Yani kavgalarÄ± orada bitmedi. Bu sÃ¼kunetin ardÄ±ndan baÅŸka bir tartÄ±ÅŸma geldi. Polis yetkililerinin TMZ adlÄ± internet sitesine verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Jason ve Tammie, cuma gecesi ya da cumartesi sabahÄ±nÄ±n erken saatlerinde yine hararetli bir tartÄ±ÅŸmaya tutuÅŸtu. Bu tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Jason David Frank, karÄ±sÄ±nÄ± odadan Ã§Ä±karÄ±p kapÄ±yÄ± kilitledi.

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KARISI, PANÄ°ÄžE KAPILIP POLÄ°SÄ° ARADI

KocasÄ±nÄ±n odasÄ±na giremeyen Tammie, onun kendisine zarar verebileceÄŸinden endiÅŸe ederek polisi aradÄ±. Bu olay cumartesi sabahÄ± saat 05:00'da gerÃ§ekleÅŸti. Tammie'nin bu Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine polis otele gitti. Otel yÃ¶netiminin izniyle Jason David Frank'Ä±n odasÄ±na girdi. Ä°ÅŸte acÄ± gerÃ§ek de o anda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu hayatÄ±na kendi elleriyle son vermiÅŸti.

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BOÅžANMA SAVAÅžI BÄ°R SÃœREDÄ°R DEVAM EDÄ°YORDU

AynÄ± zamanda bir dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± ustasÄ± da olan Ã¼nlÃ¼ oyuncu ve eÅŸi Tammie, uzun sÃ¼redir tartÄ±ÅŸmalÄ± bir boÅŸanmanÄ±n eÅŸiÄŸindeydi. Her ikisi de birbirlerini, 19 yÄ±llÄ±k evlilikleri sÃ¼resince hayatÄ± cehenneme Ã§evirmekle suÃ§luyordu. Tammie, geÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda kocasÄ± aleyhine boÅŸanma davasÄ± aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

SORUNLARI BÄ°TMEK BÄ°LMÄ°YORDU

BoÅŸanma davasÄ±nÄ±n resmi belgelerine gÃ¶re Tammie, kocasÄ± Jason David Frank'Ä± kendisini aldatmakla suÃ§luyordu. Ã‡ift arasÄ±nda sahip olduklarÄ± maddi varlÄ±klar konusunda da ciddi sorunlar vardÄ±. Tammie, boÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu eÅŸi Frank hakkÄ±nda, ortak mallarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶nleyen bir yasaklama kararÄ± Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.Jason David Frank da buna karÅŸÄ±, bir evlilik anlaÅŸmalarÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti. ÃœnlÃ¼ oyuncunun iddiasÄ±, eÅŸi Tammie'nin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda yaÅŸamalarÄ±nÄ± imkansÄ±z kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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DÖRT ÇOCUK BABASIYDI: Jason David Frank, ilk evliliÄŸini 1994 ile 2001 arasÄ±nda Shawna Frank ile yaptÄ±. Ä°lk eÅŸinden boÅŸandÄ±ktan iki yÄ±l sonra 2003'te Tammie Frank ile evlendi. Oyuncunun, ilk evliliÄŸinden üç tane, ikinci evliliÄŸinden de bir tane çocuÄŸu bulunuyor.

4 EylÃ¼l 1973'te ABD'de California'da dÃ¼nyaya gelen David Jason Frank oyunculuÄŸun yanÄ± sÄ±ra aynÄ± zamanda bir karma dÃ¶vÃ¼ÅŸ sanatlarÄ± ustasÄ±ydÄ±. Frank aslÄ±nda Green Ranger adlÄ± yapÄ±mÄ±n 14 bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k serisinde Tommy Oliver karakterini canlandÄ±rmak iÃ§in bir anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat yapÄ±m o kadar popÃ¼ler hale geldi ki White Ranger adlÄ± yapÄ±mÄ±n kadrosuna da alÄ±ndÄ±. 1997 yÄ±lÄ±nda seriden ayrÄ±lsa da tekrar geri dÃ¶ndÃ¼. Uzun sÃ¼re daha aynÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. 1.80 cm boyunda olan oyuncunun 97 kilo olduÄŸunu da ekleyelim.

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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS