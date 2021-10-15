ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen ÅŸofÃ¶rÃ¼yle evlendi: ElmacÄ±k kemikleriniz ne gÃ¼zel

Haberin DevamÄ±

310 MÄ°LYON DOLARLIK MALÄ°KANEDE DÃœÄžÃœN

Benzerine filmlerde rastlanabilecek bu hikayenin kahramanlarÄ±ndan biri efsane Pink Floyd grubunun kurucularÄ±ndan Roger Waters, diÄŸeri de bir konserinde onu alan aracÄ± kullanmakla gÃ¶revli olan eski ÅŸofÃ¶r Kamilah Chavis. Ã‡iftin, 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan aÅŸklarÄ±, Ã¶nceki gÃ¼n 78 yaÅŸÄ±ndaki Waters'Ä±n 310 milyon dolarlÄ±k malikanesinde dÃ¼zenlenen dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reniyle "mutlu sona" daha doÄŸrusu "yeni bir baÅŸlangÄ±ca" ulaÅŸtÄ±. Roger Waters, 43 yaÅŸÄ±ndaki Chavis ile beÅŸinci evliliÄŸini gerÃ§ekleÅŸtirdi.

'ONUNLA Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R ÅžEY BANA Ã‡EKÄ°CÄ° GELDÄ°'

Roger Waters ile Kamilah Chavis'nin tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzerine filmlerde rastlanacak tÃ¼rden. Ã‡ift, 2016 yÄ±lÄ±nda Coachella Festivali sÄ±rasÄ±nda birbirlerini ilk kez gÃ¶rdÃ¼. Chavis, Waters'Ä± kaldÄ±ÄŸÄ± otel ile konser alanÄ± arasÄ±nda gÃ¶tÃ¼rÃ¼p getiren aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ydÃ¼. TanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼lerini Roger Waters, bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "Otel ile konser alanÄ± arasÄ±nda nakil ile gÃ¶revli Ã§ok sayÄ±da araÃ§ vardÄ±. Koruma gÃ¶revlim onunla birlikte aracÄ±n Ã¶n tarafÄ±nda oturuyordu. Ä°kisi aralarÄ±nda konuÅŸuyorlardÄ±. Bilmiyorum, onunla ilgili bir ÅŸey bana Ã§ekici geldi."

Haberin DevamÄ±

'ELMACIK KEMÄ°KLERÄ°NÄ°Z NE GÃœZEL'

TecrÃ¼beli mÃ¼zisyen, hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± Kamilah Chavis ile kendisini evliliÄŸe gÃ¶tÃ¼ren ilk adÄ±mÄ± nasÄ±l attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken de "Bir gÃ¼n ona 'Affedersiniz' dedim ve aracÄ± kullanÄ±rken arkasÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Sonra da 'Birisi size gÃ¼zel elmacÄ±k kemikleriniz olduÄŸunu sÃ¶yledi mi?' diye sordum. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k bir tepki aldÄ±m ve iÅŸte o baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±" demiÅŸti.

'ONU MUTLU EDÄ°YOR'

Roger Waters ile Kamilah Chavis'e yakÄ±n bir kaynak, Page Six'e Ã§iftin 2016'daki Coachella Festivali'nden bu yana birlikte olduklarÄ±nÄ± belirtereke "Kamilah onu gerÃ§ekten seviyor ve gerÃ§ekten mutlu ediyor" diye konuÅŸtu.Â Nikah pozlarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Roger Waters, daha Ã¶nce dÃ¶rt kez evlendi. Bu evliliklerinden iki oÄŸlu ve bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Â

ÃœNLÃœLER ONLARA GÃ–NÃœL VERDÄ°

Roger Waters ile Kamilah Chavis'nin hikayesi bu tÃ¼r aÅŸklarÄ±n tek Ã¶rneÄŸi deÄŸil. Yani gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda sÄ±radan insanlara ya da en azÄ±ndan kendileri kadar Ã¼nlÃ¼ olmayan kiÅŸilere kalplerini kaptÄ±ran baÅŸka Ã¼nlÃ¼ler de var. Bu aÅŸklarÄ±n bazÄ±larÄ± evliliÄŸe uzandÄ±, bazÄ±larÄ± da tarihin tozlu sayfalarÄ± arasÄ±nda Ã§oktan yerini aldÄ±. Gelin bunlarÄ± da bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

KUAFÃ–RÃœNDEN BEBEK BEKLÄ°YOR

GeÃ§en yaz Ã¼nlÃ¼ oyuncu Christina Ricci ikinci bebeÄŸine hamile olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. James Heerdegen ile evliliÄŸinden bir Ã§ocuk sahibi olan Ricci'nin haberini sosyal medyadan duyurduÄŸu bu ikinci bebeÄŸinin babasÄ± ise yÄ±llardÄ±r tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶rÃ¼ Mark Hampton'dÄ±. Hampton, sadece Ricci'nin deÄŸil baÅŸka birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n de kuafÃ¶rÃ¼ olarak biliniyor.

CLOONEY'Ä°N KALBÄ°NÄ° Ã‡ALDI

George Clooney de 2007 ile 2008 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda bir barda Ã§alÄ±ÅŸan Sarah Larson ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Clooney, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gittiÄŸi barda kendisine iÃ§ecek servisi yapan Larson'a aÅŸÄ±k oldu. Ã‡iftin iliÅŸkisi, uzun sÃ¼re gazete manÅŸetlerini sÃ¼sledi. Hatta 2008'deki Oscar tÃ¶renine birlikte katÄ±ldÄ±lar. Fakat, George Clooney ile Sarah Larson'Ä±n iliÅŸkisi Ã§ok uzun sÃ¼rmedi. O dÃ¶nemde "mÃ¼zmin bekar" olarak bilinen Clooney ile Larson ayrÄ±ldÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

Clooney, daha sonra Amal Alamuddin ile evlendi. Alamuddin, aslÄ±nda kendi alanÄ±nda tanÄ±nan baÅŸarÄ±lÄ± bir avukattÄ±. Fakat Clooney ile aÅŸklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra dÃ¼nyanÄ±n daha Ã§ok ilgisini Ã§ekmeye baÅŸladÄ±. Ã‡iftin biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuklarÄ± ve mutlu bir evliliÄŸi var.

Ã‡EKÄ°M MOLASINDA TANIÅžTILAR

Gencecik yaÅŸta Hollywood'da ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Matt Damon, 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Damon ve Barroso 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana evliler. Bu evlilikten Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± var. Barroso'nun Ã¶nceki birlikteliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±na da Damon babalÄ±k yapÄ±yor. Hollywood'un Ã¶rnek Ã§iftlerinden biri olan Damon ve Barroso'nun tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzerine filmlerde ya da romanlarda rastlanacak tÃ¼rden. Ã‡ift, 2003 yÄ±lÄ±nda Miami'de Luciana Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± barda tanÄ±ÅŸtÄ±. O barda barmenlik yapÄ±yordu Barroso.

Haberin DevamÄ±

SANKÄ° Ã‡EVRESÄ°NDE BÄ°R HARE VARDI

O sÄ±ralarda Stuck On You adlÄ± filmin Ã§ekimleri iÃ§in orada bulunan Matt Damon da bir gece arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bara gitti. Bekar bir anne olan Barroso, daha ilk anda Damon'Ä±n dikkatini Ã§ekti. Kendi anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Luciana Barroso'yu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez ondan Ã¶ylesine etkilendi ki "sanki Ã§evresinde bir hare vardÄ±" diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. O barda Damon'Ä±n hayranlarÄ± aktÃ¶rÃ¼ hiÃ§ rahat bÄ±rakmadÄ±. Ä°mza isteyenler, hatÄ±ra pozu iÃ§in sÄ±rada bekleyenler derken Damon sÄ±kÄ±ldÄ± ve soluÄŸu Barroso'nun Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± barÄ±n yanÄ±nda aldÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°KÄ° YIL FLÃ–RT, SONRA EVLÄ°LÄ°K

Gerisini Luciana Barroso bir TV programÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "KalabalÄ±ktan saklanmak iÃ§in barÄ±n yanÄ±na geldi. Orada saklanmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Ben de ona 'seni boÅŸ yere burada tutmam, Ã§alÄ±ÅŸman gerek' dedim. Kabul etti. Matt, bir Film iÃ§in barmenlik konusunda eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±. Sayesinde o gece Ã§ok iyi bahÅŸiÅŸ topladÄ±m." Matt Damon o ilginÃ§ gecenin sonunda Barroso'ya "Seninle mutlaka konuÅŸmak istiyorum" deyip Ã§Ä±kma teklif etti. Ã‡ift iki yÄ±l sonra da evlendi.

ONUNLA TANIÅžMAK Ä°Ã‡Ä°N ARKADAÅžINDAN YARDIM ALDI

Anne Hathaway ile eÅŸi Adam Schulman'a gelirsek... Hathaway'e bÃ¼yÃ¼k bir ilgi duyan Adam Schulman, Hathaway ile tanÄ±ÅŸabilmek iÃ§in bir arkadaÅŸÄ±nÄ± aracÄ± olarak seÃ§ti. AÅŸkÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k bulan Schulman, Hathaway ile 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya evine girdi. Ã‡iftin iki Ã§ocuklu mutlu bir evlilikleri var.

Ã‡OCUKLARININ DADISIYDI

Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes'in evlilik Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de oldukÃ§a konuÅŸulan bir dizi olaydan sonra gerÃ§ekleÅŸti. AslÄ±nda Ryan Shawhughes, Hawke ile Uma Thurman'Ä±n evli olduÄŸu dÃ¶nemde onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±ydÄ±. Fakat sonra Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes arasÄ±nda romantik bir iliÅŸki baÅŸladÄ±. Thurman ile Hawke bu iliÅŸkinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra boÅŸandÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu Ryan Shawhughes ile evlendi. Ã‡iftin iki Ã§ocuÄŸu ve mutlu bir evlilikleri var.

ONLAR DA SETTE TANIÅžTI

Gelelim Julia Roberts'a... 2001 yÄ±lÄ±nda baÅŸrolÃ¼nÃ¼ Brad Pitt ile oynadÄ±ÄŸÄ± MeksikalÄ± filminin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kameraman Danny Moder ile birbirlerine aÅŸÄ±k oldular. Ã‡ift, tanÄ±ÅŸtÄ±ktan bir yÄ±l sonra evlendi. Åžimdi Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla mutlu bir hayatlarÄ± var. Roberts da 'Ben bu adamÄ±n karÄ±sÄ± olmak iÃ§in dÃ¼nyaya gelmiÅŸim' diyecek kadar da kocasÄ±na aÅŸÄ±k. Onu eÅŸine bu kadar baÄŸlayan en Ã¶nemli unsur ne biliyor musunuz? Belki de Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda Ã¶rneÄŸine pek rastlanmayacak bir ÅŸey. Kendi deyimiyle "Moder'Ä±n egosundan arÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±."

EÅžÄ° BÄ°R KUAFÃ–R

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Jonas KardeÅŸleri'nden Kevin'in Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzer. KardeÅŸlerin en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Kevin Jonas, kendisi gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan bir eÅŸ seÃ§medi. Onun eÅŸi Daniella Releasa bir kuafÃ¶r. Ã‡ift, anne ve babalarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Bahamalar tatilinde tanÄ±ÅŸÄ±p aÅŸÄ±k oldu. Mutlu bir evlilikleri ve iki Ã§ocuklarÄ± bulunuyor.

KAMERA ARKASINDA BAÅžLAYAN AÅžK

Natalie Portman daha Ã§ocuk yaÅŸta rol aldÄ±ÄŸÄ± Leon adlÄ± filmle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. YÄ±llar iÃ§inde de yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rdÄ±. EÅŸi Benjamin Millepied ise bir koreograf olarak elbette Fransa'da bale dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±nÄ±yordu. Ama adÄ±nÄ±n dÃ¼nya tarafÄ±ndan duyulmasÄ± Portman sayesinde oldu. Siyah KuÄŸu filminde Portman ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ± Millepied. Ä°kili birbirine aÅŸÄ±k oldu ve ilk bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Sonra evlendiler bir de kÄ±zlarÄ± oldu. Herkes Portman'Ä±n Hollywood'dan bir Ã¼nlÃ¼yle evleneceÄŸini sanÄ±rken o daha az tanÄ±nan Millepied ile mutlu bir evlilik yaptÄ±.

Â