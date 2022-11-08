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‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi!

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#Seray Sever#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan
‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:38

Geçtiğimiz nisan ayında kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alan Seray Sever'den çok konuşulacak itiraf.

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Oyuncu sunucu Seray Sever, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Sever, “Talk Show yapıyordum o dönem Behzat konuğumdu ‘Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla’ diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor. (gülüyor)

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de ‘Bu Talk Show, espri yanlış anlama’ dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…” ifadelerini kullandı.

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‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan 49 yaşındaki Seray Sever ve eşi arasında 10 yaş fark var!

AŞKIN YAŞI YOK!

İlişkilerinizde yaş farkını önemsiyor musunuz? Yoksa "aşkın yaşı yok" diyenlerden misiniz? Sizi bilmiyoruz ama, söz konusu aşk olduğunda birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler...

SİNEM KOBAL – KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu (48 yaşında), eşi Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu (35 yaşında). Aralarında 13 yaş farkı var.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ

Geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ çiftinin arasındaki yaş farkı da sık sık gündeme geliyor. Başak Dizer eşinden 7 yaş büyük.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

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BENİM İÇİN YAŞ ÖNEMLİ DEĞİL!

Merhum sanatçı Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu (26) Maslak’taydı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özdemiroğlu, kendisinden yaşça büyük sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

2 yıldır beraber olduklarını dile getiren Özdemiroğlu, “İlişkimizin 5’inci gününde annemle (Hepgül Hepbir) tanıştı. Annemle babam arasında da 31 yaş vardı. Benim için yaş önemli değil. İki insanın iyi vakit geçirmesi önemli” dedi.

TARKAN – PINAR TEVETOĞLU

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 doğumlu (50 yaşında), eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu. Aralarında 14 yaş farkı var.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

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KADİR DOĞULU – NESLİHAN ATAGÜL

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 doğumlu (40 yaşında), eşi Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 doğumlu (30 yaşında). Aralarında 10 yaş fark var.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

İREM SAK – FUKAN KORKMAZ

İrem Sak (36),Furkan Korkmaz (25) kendinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşamaya başladı. Çiftin mutlu beraberlikleri sürüyor.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti. Özcan Deniz 50 Samar Dadgar ise 27 yaşında!

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

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NİHAL YALÇIN - BERKER GÜVEN

Yalan Dünya dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Nihal Yalçın, oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor. Çiftin arasında 14 yaş fark var.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

SEDA SAYAN – ÇAĞLAR ÖKTEN

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile olan evliliği magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etti. Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

BANU ALKAN – KEMAL YILDIZ

1961 doğumlu olduğunu söyleyen Banu Alkan 61 yaşında. Nişanlısı Kemal Yıldız 44 yaşında. Çiftin aralarında 17 yaş farkı bulunuyor.

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‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

GUPSE ÖZAY – BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç'la film setinde tanışan ve daha sonra nikah masasına oturan Gupse Özay eşinden 4 yaş büyük. Şimdilerde çocuk heyecanı yaşayan mutlu çift bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN

Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı çok konuşulan Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor. Pınar Altuğ 48, Yağmur Atacan 40 yaşında.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

42 yaşında olan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 21 yaş fark var. Kibariye 63 yaşında.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

49 yaşında olan Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile uzun süredir beraber. İkilinin evlenmeyi planladığı konuşuluyor.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

IŞIN KARACA - CAN YAPICIOĞLU

Ünlü şarkıcı Işın Karaca müzisyen Can Yapıcıoğlu ile uzun bir süredir birlikte. Işın Karaca'dan 18 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu 1991 doğumlu ve İzmirli.

‘Pınar size gelince oğlanı sakla’ Büyük konuştum başıma geldi

En güzel ilişkiler düğünlerden çıkar!, Ateş, kan ve ejderhalar

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#Seray Sever#Pınar Altuğ#Yağmur Atacan

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