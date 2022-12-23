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Pınar Sabancı'dan kadın girişimcilere destek

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#Pınar Sabancı#Arzu Sabancı#Magic Christmas Market
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:39

Cemiyetin ünlü ismi Pınar Sabancı, ev sahipliği yaptığı alışveriş şenliğinde kadın girişimcilere destek verdi. Stant açan kadın girişimcileri kendi Instagram hesabında da tanıtan Sabancı, gönülleri fethetti.

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Üç çocuk annesi Pınar Sabancı, akademisyenlik kariyerinde emin adımlarla ilerlerken bir yandan sosyal medyadaki güçlü etkisini iyi kullanarak, renkli iş birliklerine de imza atıyor. Önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen ‘Magic Christmas Market’e ev sahipliği yapan Sabancı, dostlarını ağırlarken, etkinlikte stant açan kadın girişimcilere de destek verdi.

“Zaten Sabancı Ailesi’ne gelin gittim, çalışmama ne gerek var” düşüncesini elinin tersiyle iten Pınar Sabancı’yı çabalarından ötürü kutluyorum. Kendi işletmelerini kuran kadın girişimcileri, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleriyle bir araya getirerek, bir kez daha gönülleri fethetti.

Her standı dolaşan ve kadın girişimcilerle fotoğraf çektiren Sabancı, her birini Instagram’daki 665 bin takipçisiyle paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını da sağladı.

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Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

World Academy katkılarıyla yapılan alışveriş etkinliğine, Nazlı Kayı Sabancı, Zeynep Demirel, Şebnem Çapa, Zeynep Germen, Aslıhan Sabancı, Nilay Dorsa, Arzu Sabancı, Gamze Akay, Nilay Cafer, Irmak Köseoğlu, Kadriye Olgar, Esra Bozbay, Yusuf Akgün gibi birçok ünlü isim katıldı.

Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Nazlı Sabancı
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Şebnem Çapa
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Aslıhan Sabancı
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Zeynep Demirel
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Neriman Akgün - Yusuf Akgün - Esra Bozbay
Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Irmak Köseoğlu

Michelin yıldızlı şeften yılbaşı menüsü

İşletmeciliğini, yeme-içme dünyasının başarılı ismi Deniz Zengin’in yaptığı Spago, yılbaşı gecesine hazır!

İstanbul Nişantaşı’ndaki St. Regis Oteli’nin terasında konumlanan Spago’nun hem damak hem de gözlere hitap eden yılbaşı programı dolu dolu.

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Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Michelin yıldızlı ve 26 yıldır Oscar ödül törenlerinin resmi şefi Wolfgang Puck tarafından hazırlanan yemeğe, DJ Murat Tokuz, Solanch De La Rosa ve Zeynep Avcı’nın eğlenceli performansları da eşlik edecek.

Pınar Sabancıdan kadın girişimcilere destek

Deniz Zengin

 

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#Pınar Sabancı#Arzu Sabancı#Magic Christmas Market

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