Pınar Sabancı'dan kadın girişimcilere destek

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Üç çocuk annesi Pınar Sabancı, akademisyenlik kariyerinde emin adımlarla ilerlerken bir yandan sosyal medyadaki güçlü etkisini iyi kullanarak, renkli iş birliklerine de imza atıyor. Önceki gün Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşen ‘Magic Christmas Market’e ev sahipliği yapan Sabancı, dostlarını ağırlarken, etkinlikte stant açan kadın girişimcilere de destek verdi.

“Zaten Sabancı Ailesi’ne gelin gittim, çalışmama ne gerek var” düşüncesini elinin tersiyle iten Pınar Sabancı’yı çabalarından ötürü kutluyorum. Kendi işletmelerini kuran kadın girişimcileri, cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleriyle bir araya getirerek, bir kez daha gönülleri fethetti.

Her standı dolaşan ve kadın girişimcilerle fotoğraf çektiren Sabancı, her birini Instagram’daki 665 bin takipçisiyle paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını da sağladı.

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World Academy katkılarıyla yapılan alışveriş etkinliğine, Nazlı Kayı Sabancı, Zeynep Demirel, Şebnem Çapa, Zeynep Germen, Aslıhan Sabancı, Nilay Dorsa, Arzu Sabancı, Gamze Akay, Nilay Cafer, Irmak Köseoğlu, Kadriye Olgar, Esra Bozbay, Yusuf Akgün gibi birçok ünlü isim katıldı.

Nazlı SabancıŞebnem ÇapaAslıhan SabancıZeynep DemirelNeriman Akgün - Yusuf Akgün - Esra BozbayIrmak Köseoğlu

Michelin yıldızlı şeften yılbaşı menüsü

İşletmeciliğini, yeme-içme dünyasının başarılı ismi Deniz Zengin’in yaptığı Spago, yılbaşı gecesine hazır!

İstanbul Nişantaşı’ndaki St. Regis Oteli’nin terasında konumlanan Spago’nun hem damak hem de gözlere hitap eden yılbaşı programı dolu dolu.

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Michelin yıldızlı ve 26 yıldır Oscar ödül törenlerinin resmi şefi Wolfgang Puck tarafından hazırlanan yemeğe, DJ Murat Tokuz, Solanch De La Rosa ve Zeynep Avcı’nın eğlenceli performansları da eşlik edecek.



Deniz Zengin