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Pınar Deniz: Açken ben ben değilim

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#Pınar Deniz#Yargı#Kanal D
Pınar Deniz: Açken ben ben değilim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 07:28

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, hakkında merak edilenleri YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”de anlattı.

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Yemek yemeyi çok sevdiğini ve açlığa dayanamadığını söyleyen oyuncu, “En son ne zaman açlıktan ağladın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim. Geçen sene bir detoks kampına gittim. 3 gün kalmam gerekiyordu, 2 gün kaldım ve gece mini barı patlattım. Sürekli çikolata yedim. En son detoks kampının müdürünü ayartıp ona tatlı ısmarladım.”

Pınar Deniz: Açken ben ben değilim

AYNAYA BAKAMIYORDUM

Pınar Deniz, bir dönem kendisini çirkin bulduğunu itirafetti:

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Pınar Deniz: Açken ben ben değilim

“Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu,
güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum.”

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#Pınar Deniz#Yargı#Kanal D

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