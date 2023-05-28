Pınar Deniz: Açken ben ben değilim

Haberin Devamı

Yemek yemeyi çok sevdiğini ve açlığa dayanamadığını söyleyen oyuncu, “En son ne zaman açlıktan ağladın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim. Geçen sene bir detoks kampına gittim. 3 gün kalmam gerekiyordu, 2 gün kaldım ve gece mini barı patlattım. Sürekli çikolata yedim. En son detoks kampının müdürünü ayartıp ona tatlı ısmarladım.”

AYNAYA BAKAMIYORDUM

Pınar Deniz, bir dönem kendisini çirkin bulduğunu itirafetti:

Haberin Devamı

“Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu,

güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum.”