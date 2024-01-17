Annesi ve babası neredeyse evlenemiyordu: Daha dün kucağımda bebektin... Ne çabuk büyüdün! 

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İşte böyle bir mutluluğu şu sıralar dünyanın en mutlu çiftlerinden biri olarak bilinen Pierce Brosnan ile eşi Keely Shaye Brosnan yaşıyor...

Uzun süren bir dizi zorluklar sonucu evlenen çiftin ilk göz ağrısı, büyük oğlu Dylan Thomas Brosnan artık 27 yaşında bir delikanlı oldu.

İLK GÖZ AĞRISI BOYUNU GEÇTİ

Elbette annesi ve babası da onun bu mutlu gününü sosyal medya sayfalarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Pierce Brosnan'ın eşi Keely Shaye Smith, oğlunun küçüklüğünden bu yana geçen zamanı gözler önüne seren bir dizi fotoğraf paylaştı.

Mutlu anne Keely Shaye, paylaşımına da "En nazik, en hassas, en muhteşem insan... 27'inci doğum günün kutlu olsun. Annen olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.

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Keely Shaye Smith Brosnan paylaşımını "Beni annelik denilen bu olağanüstü yolculuğa çıkardığın için teşekkür ediyorum" satırlarıyla tamamladı. Oğlunu ne kadar sevdiğini dile getirdi.

Pierce Brosnan da büyük oğlunun bebekliğinden bugüne kadar gelişip serpilmesini gözler önüne seren bir kolajla ilk göz ağrısının yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncu da oğluna "Hayatımızı sevgiyle doldurdun" diye seslendi.

Smith, paylaşımında oğlunun bir de bebeklik fotoğrafına yer verdi.





HEM OYUNCU, HEM MODEL, HEM DE MÜZİSYEN

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in evliliğinden dünyaya gelen büyük çocukları Dylan Thomas, hem müzisyen hem de modellik yapıyor. Dylan, aynı zamanda şu sıralar babasıyla birlikte bir film projesinde kamera karşısına geçiyor.

Bu arada hemen hatırlatalım mutlu çiftin Dylan dışında Paris adında 22 yaşında bir oğulları daha bulunuyor. O da ağabeyi gibi zaman zaman modellik yapıyor. Ama şu ana kadar bazı filmlerde de rol aldı.

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Bu arada Pierce Brosnan'ın Keely Shaye Smith ile ikinci evliliğini yaptığını hatırlatalım. Ünlü oyuncu İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı.

Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu.

Ünlü çiftin bu evlilikten iki tane erkek evlatları bulunuyor.





BİR KIZINI GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.

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Kısaca Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith neredeyse her yaştan yetişkin çocukların olduğu geniş bir ailenin anne ve babası.

Bu arada Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in evliliğinin öyküsü de benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.

Öyle ki bu durum 2000'li yılların başlarında basında da "Hollywood laneti" ya da "Cassandra laneti" olarak yer bulmuştu.

1994 yılında flört etmeye başlayan çiftin, bir çocukları dünyaya gelmesine rağmen bir türlü evlenememesi "lanet" diye adlandırılan bu olaya bağlanmıştı. Bunun nedenine gelirsek...

DÜĞÜN DEFALARCA ERTELENDİ

Pierce Brosnan, ilk evliliğini Cassandra Harris ile yaptı. Fakat eşi kansere yakalandı ve hayatını yitirdi.Uzun süre onun yasını tutan Brosnan, sonunda Keely Shaye Smith ile flört etmeye başladı. Hatta onunla evlenmeye karar verdi.

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Fakat aksilikler bir türlü çiftin peşini bırakmadı. Brosnan ile Shaye Smith'in düğün tarihi belirlendikten sonra defalarca ertelendi. Bunun nedeni de çiftin yaşadığı aksiliklerdi. İşte bunlar da "Cassandra'nın Laneti" teorisinin uzun süre gündemde kalmasına neden oldu.

EVLENMEMEYİ BİLE GÖZE ALDI: O dönemde ortaya atılan iddialara göre Keely Shaye Smith de sonunda meydana gelen aksiliklerden korktu ve Pierce Brosnan ile evlenmek yerine onunla sadece birlikte yaşamakla yetinebileceğini bile söyledi.





AKSİLİKLER PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, düğünlerini ilk olarak Brosnan'ın oğlunun Trafik kazası geçirmesi üzerine erteledi.



Sonra ikinci kez tarih belirlendiğinde Shaye Smith'in teyzesi evinde düşüp ayak bileğini kırdı. Tören bir kez daha ertelendi. Üçüncü ve son erteleme ise Keely Shaye Smith'in geçirdiği ve neyse ki hafif sıyrıklarla atlattığı bir trafik kazası nedeniyle oldu.



Sonra başka gelişmeler oldu. Çift artık evliliğin tam eşiğine gelmişti. Yeni bir tarih saptanmıştı. İlk anda her şey yolunda gibi görünüyordu.



Ama düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirdi. Gelin, tören hazırlıkları için yeni bir şirket bulmak zorunda kaldı.



Bu sorun da çözüldü ama bu kez de başka bir ölüm haberi geldi. Brosnan'ın destek verdiği Dash Dunbar adında küçük kanser hastası hayata veda etmişti. Brosnan onu o kadar seviyordu ki onun ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

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MEĞER UZUN VE MUTLU AŞKIN İŞARETİYMİŞ

Sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, aktörün memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi.



Bir şato kiralandı. Düğünle ilgili her şey, buna hediyeler de dahil ABD'den İrlanda'ya bu şatoya gönderilmişti.



Fakat yine olumsuz bir gelişme meydana geldi. Hediyelerin yanı sıra düğün davetiyeleri bile şatoya giren hırsızlar tarafından çalındı.



Hatta Keely Shaye Smith bu davetiyelerin bulunamamasının da Brosnan ile evlenmemesi için bir işaret olabileceğini ifade etti.



Fakat sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 4 Ağustos 2001'de bütün bu aksiliklerin ardından evlendi. Görünüşe göre o kadar aksilik o tuhaf iddiaların aksine çiftin uzun süreli mutluluğunun habercisiymiş.