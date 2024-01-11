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Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... 'Aşk adamı'nın başı belâda!

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#Pierce Brosnan#Yellowstone Milli Parkı#Keely Shaye Smith
Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 14:19

Şöyle bir bakıldığında aşkların ve evliliklerin çok da uzun ömürlü olmadığı gösteri dünyasının gerçekten mutlu çiftlerinden biri onlar. İlk eşini erken kaybettikten sonra hayatın verdiği şansla ikinci kez büyük aşka düşen ünlü oyuncu ve karısı 2001 yılında başlayan evliliklerinde kelimenin tam anlamıyla bir uyum tablosu çiziyorlar. Ama aşlarının geçmişi 1994 yılına kadar uzanıyor.

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MAHKEMEYE ÇIKACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR
Üstelik ünlü oyuncu, her insanın yıllar içinde değişeceği gerçeğini çoktan kabul etti. Boylarını geçen iki tane çocuk sahibi olan bu ünlü çift, sosyal medya dahil her alanda birbirlerini ne kadar sevdiklerini de gözler önüne seriyorlar.

En çok da yıllar içinde kilo almasına ve bu yüzden çok acımasız eleştirilere maruz kalmasına rağmen karısına olan aşkı bitmeyen ve bunu da "Karımın her kıvrımını seviyorum" diye ifade etmesiyle biliniyor ünlü oyuncu.

Özel hayatında da mesleğinde de gayet başarılı olan bu ünlü oyuncu, son haftalarda başını ciddi bir derde soktu. Hatta öyle ki, yakın zamanda mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda

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KENDİ HAYATINI DA TEHLİKEYE ATTI
Bu ünlü oyuncu, sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak da bilinen Pierce Brosnan. 70 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki akşam karısı Kelly Shaye Smith ve bazı arkadaşlarıyla birlikte gittiği akşam yemeğinde objektiflere takıldı.

Ünlü çifte iki çocuklarından biri olan 27 yaşındaki büyük oğulları Dylan Thomas Brosnan da katıldı.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, o gece arkadaşları ve oğulları ile gayet mutlu ve rahat görünüyorlardı.

Ama yakın bir gelecekte Brosnan'ı bekleyen tatsız bir durum söz konusu. Ünlü oyuncu, önümüzdeki 23 Ocak'ta mahkemeye çıkacak. Bunun nedeni ise öyle ilk anda akla gelebilecek bir suç işlemiş olması değil.

Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda

HEM PARA HEM HAPİS CEZASI SÖZ KONUSU 
Yine de yaptığı kural ihlaliyle hem doğaya zarar verdi hem de kendi hayatını tehlikeye attı ünlü oyuncu.

Pierce Brosnan'ın başını yasalarla derde sokan konu geçtiğimiz 1 Kasım'da Yellowstone Milli Parkı'nda yayaların girmesinin yasaklandığı, doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu  bölgeye girmiş olması. 

Yasalara göre Yellowstone Milli Parkı'nda yürüyüşe izin verilen alanlarla ilgili kuralı ihlale eden kişiler 5 bin dolar para ve altı aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

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İşte Pierce Brosnan da bu kuralı ihlal ettiği için mahkemeye çıkacak. 

Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda


OYNADIĞI FİLMİN SETİNE YAKIN  
Yellowstone Milli Parkı, Brosnan'ın önemli rollerinden birinde yer aldığı The Unhold Trinity filminin çekimlerinin yapıldığı çiftliğin yakınlarında yer alıyor.

Brosnan'a bu filmde iki oğlu, 22 yaşındaki Paris Beckett ile 27 yaşındaki Dylan Thomas da eşlik ediyor.

Yellowstone Milli Parkı'nın termal alanlarına girmek yasak. Bunun nedeni de hem ziyaretçileri hem doğayı korumak.

Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda

Yellowstone Milli Parkı yakınlarındaki sette çekilen filmde Brosnan'a büyük oğlu Dylan Thomas ile küçük oğlu Paris Beckett de eşlik ediyor. 

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Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... Aşk adamının başı belâda

20'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yetkililerin açıklamasına göre çok geniş bir alana yayılmış olan parkın termal alanlarındaki sıcak doğal su kaynakları, bazı insanların ölümüne ya da yaralanmasına neden oldu.

Bugüne kadar 20'den fazla kişi bu sıcak su alanlarına düşerek hayatını kaybetti. Belirtildiğine göre sıcak su alanlarında ısı ölümcül olabilecek derecelere çıkabiliyor.

Ama tıpkı Pierce Brosnan gibi birçok kişi parkta geçerli olan termal alanlara girmeme kuralını ihlal ediyor.

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#Pierce Brosnan#Yellowstone Milli Parkı#Keely Shaye Smith

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