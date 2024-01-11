Onun gözü karısının kıvrımlarından başka şey görmüyor ama... 'Aşk adamı'nın başı belâda!

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MAHKEMEYE ÇIKACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Üstelik ünlü oyuncu, her insanın yıllar içinde değişeceği gerçeğini çoktan kabul etti. Boylarını geçen iki tane çocuk sahibi olan bu ünlü çift, sosyal medya dahil her alanda birbirlerini ne kadar sevdiklerini de gözler önüne seriyorlar.

En çok da yıllar içinde kilo almasına ve bu yüzden çok acımasız eleştirilere maruz kalmasına rağmen karısına olan aşkı bitmeyen ve bunu da "Karımın her kıvrımını seviyorum" diye ifade etmesiyle biliniyor ünlü oyuncu.

Özel hayatında da mesleğinde de gayet başarılı olan bu ünlü oyuncu, son haftalarda başını ciddi bir derde soktu. Hatta öyle ki, yakın zamanda mahkemeye çıkacağı günü bekliyor.

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KENDİ HAYATINI DA TEHLİKEYE ATTI

Bu ünlü oyuncu, sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak da bilinen Pierce Brosnan. 70 yaşındaki ünlü oyuncu, önceki akşam karısı Kelly Shaye Smith ve bazı arkadaşlarıyla birlikte gittiği akşam yemeğinde objektiflere takıldı.

Ünlü çifte iki çocuklarından biri olan 27 yaşındaki büyük oğulları Dylan Thomas Brosnan da katıldı.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, o gece arkadaşları ve oğulları ile gayet mutlu ve rahat görünüyorlardı.

Ama yakın bir gelecekte Brosnan'ı bekleyen tatsız bir durum söz konusu. Ünlü oyuncu, önümüzdeki 23 Ocak'ta mahkemeye çıkacak. Bunun nedeni ise öyle ilk anda akla gelebilecek bir suç işlemiş olması değil.

HEM PARA HEM HAPİS CEZASI SÖZ KONUSU

Yine de yaptığı kural ihlaliyle hem doğaya zarar verdi hem de kendi hayatını tehlikeye attı ünlü oyuncu.

Pierce Brosnan'ın başını yasalarla derde sokan konu geçtiğimiz 1 Kasım'da Yellowstone Milli Parkı'nda yayaların girmesinin yasaklandığı, doğal sıcak su kaynaklarının bulunduğu bölgeye girmiş olması.

Yasalara göre Yellowstone Milli Parkı'nda yürüyüşe izin verilen alanlarla ilgili kuralı ihlale eden kişiler 5 bin dolar para ve altı aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabiliyor.

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İşte Pierce Brosnan da bu kuralı ihlal ettiği için mahkemeye çıkacak.

Yellowstone Milli Parkı, Brosnan'ın önemli rollerinden birinde yer aldığı The Unhold Trinity filminin çekimlerinin yapıldığı çiftliğin yakınlarında yer alıyor.

Brosnan'a bu filmde iki oğlu, 22 yaşındaki Paris Beckett ile 27 yaşındaki Dylan Thomas da eşlik ediyor.

Yellowstone Milli Parkı'nın termal alanlarına girmek yasak. Bunun nedeni de hem ziyaretçileri hem doğayı korumak.

Yellowstone Milli Parkı yakınlarındaki sette çekilen filmde Brosnan'a büyük oğlu Dylan Thomas ile küçük oğlu Paris Beckett de eşlik ediyor.

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20'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililerin açıklamasına göre çok geniş bir alana yayılmış olan parkın termal alanlarındaki sıcak doğal su kaynakları, bazı insanların ölümüne ya da yaralanmasına neden oldu.

Bugüne kadar 20'den fazla kişi bu sıcak su alanlarına düşerek hayatını kaybetti. Belirtildiğine göre sıcak su alanlarında ısı ölümcül olabilecek derecelere çıkabiliyor.

Ama tıpkı Pierce Brosnan gibi birçok kişi parkta geçerli olan termal alanlara girmeme kuralını ihlal ediyor.