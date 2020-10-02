Pembe Top 7. yılında Neslihan Atagül Doğulu'nun ellerinde

Tüm dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19 salgını ne yazık ki önemli birçok hastalığın takibi ve tedavisinin aksamasına neden oluyor. Yakın dönemde yapılan araştırmalar kanser rakamlarında artış olduğunu gösteriyor. Erken tanı ile tedavisinde önemli başarılar elde edilebilen kanser gibi hastalıklar için farkındalık bu günlerde daha da önem kazanıyor. Sağlığın önemini çok daha iyi anladığımız bu yılda koşullar ne olursa olsun yeniden yükselen Pembe Top, bir kez daha kadınları meme kanserinde erken tanı farkındalığına davet etti.

Pembe Top Sahada projesi, tüm dünyada Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anılan ekim ayında, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl da hayata geçirildi. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi yedinci kez gerçekleştirildi. Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, meme kanseriyle mücadele konusunda bilinç yaratmak için bu yıl gönüllü destekçi Neslihan Atagül Doğulu'nun elinden yükseldi.







Neslihan Atagül Doğulu: "Erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz.”

Bu yıl özel koşullarda gerçekleşen proje ile ilgili konuşan Neslihan Atagül Doğulu,

“Meme kanseri gerçeği tüm ciddiyetiyle hayatımızda olmaya devam ederken bu hastalığa karşı kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yine yeniden yüksek sesle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz” dedi