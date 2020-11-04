Pelin Öztekin ortalığı birbirine kattı!
Usta oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’in (33), eğlenmek için gittiği mekanda ortalığı birbirine kattığı iddia edildi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı.
Eğlenceye aynı mekanda devam eden grup, yaptıkları taşkınlıklarla diğer müşterileri rahatsız etti.
Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen 33 yaşındaki oyuncu ve arkadaşları, ortalığı birbirine kattı.
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