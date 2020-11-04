Pelin Öztekin ortalığı birbirine kattı!

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı.

Eğlenceye aynı mekanda devam eden grup, yaptıkları taşkınlıklarla diğer müşterileri rahatsız etti.

Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen 33 yaşındaki oyuncu ve arkadaşları, ortalığı birbirine kattı.

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