50 senede yaptığı serveti, fillere, orangutanlara ve köpeklere paylaştırdı... Ünlü komedyenin vasiyeti kalpleri ısıttı

Evinde geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden ünlü yıldızın servetini kimlere bıraktığına gelirsek... Kısaca şöyle özetleyebiliriz:" Kalbine yakın gelen kurum ve kuruluşlara..."

Gelin bir bakalım bu ünlü kim ve vasiyetinde milyonluk servetini nerelere bölüştürdü.

Bu sözünü ettiğimiz kişi ünlü İngiliz komedyen Paul O'Grady... Geçen yıl 67 yaşındayken hayata veda eden O'Grady'nin toplamda 15 milyon sterlinin üzerinde serveti vardı.

ŞOVUNU ÇEKTİĞİ KURUMA MİRASINDAN PAY BIRAKTI

Elbette bunun bir bölümünü ailesine bıraktı. Ama tam bir hayvansever olan Paul O'Grady, bu servetinden hatırı sayılır bir miktarı da çeşitli hayvan barınaklarına ve hayvanları koruma derneklerine bağışladı.

O'Grady, servetinden 775 bin sterlini Battersea Köpek Barınağı'na aktardı. Bu kurumun ünlü yıldız için ayrı bir önemi vardı.

ITV kanalında yayınlanan For The Love of Dogs (Köpek Sevgisi İçin) adlı şovunu burada çekmişti O'Grady...

Ayrıca Paul O'Grady'nin vasiyetinde köpekleri Nancy, Arfur, Conchita, Eddie ve Sausage için de özel bir bölüm var.

VASİYETİNDE BEŞ KÖPEĞİNİ DE UNUTMADI

Ünlü yıldız, servetinin 125 bin sterlinini de kendisinin ölümünden sonra geride kalan beş köpeğine bıraktı.

Sıkı bir hayvansever olarak tanınan Paul O'Grady, özellikle bazı hayvanları korumak için yaptığı çalışmalarla tanınan kurumlara da servetinden pay ayırdı. 50 bin sterlini, fil ve orangutanlar için çalışan yardım kuruluşlarına bıraktı.

Paul O'Grady'nin yakın çevresinin söylediğine göre bu durum tam da ona uygun... Vasiyetinde kendisi için özel anlamı olan kurumlara yer vermesini onu hayattayken iyi tanıyan dostları hiç de şaşırtıcı bulmadı.

Bu dostuna göre Paul O'Grady'nin 125 bin sterlinini beş köpeğine bırakması da normal. Çünkü bu köpekler ünlü yıldız için dünyalara bedeldi.

O yüzden de kendi ölümünden sonra onların da rahat ve huzur içinde yaşayacaklarından emin olmak istedi.

O'Grady'nin vasiyetinde İngiltere dışında faaliyet gösteren bazı doğa dostu derneklere de pay çıktı. Bunlar için de 100 bin sterlin ayırdı ünlü yıldız.

Paul O'Grady'nin servetinin geri kısmı da karısı Andre Porasio, kızı Sharon Mousley ve kız kardeşi Sheila Rudd arasında paylaştırıldı.

50 YILDAN FAZLA SÜREN KARİYER

O'Grady'nin beş tane köpeğinin sorumluluğunu ise uzun süredir birlikte çalıştığı menajeri Joan Marshrons üstlenmiy durumda. Onun söylediğine gre her bir köpeğin artık 25 bin sterlini var.

Paul O'Grady'nin vasiyeti 2017 yılında yazıldı. Vasiyette mirastan pay alan başka kişiler de bulunuyor. Bunlar arasında vaftiz çocukları Milo ile Otis Sainbsury de var.

Ünlü yıldızın vasiyetinde pay alan kurumlardan biri de doğup büyüdüğü Liverpool'daki yardıma muhtaç kişilere destek olan Salvation Army adlı kurum.

Bir keresinde bir röportajında bu konuda şunları anlatmıştı Paul O'Grady: "Ben küçük bir çocukken bizim sokağımızın yakınlarında yaşayan bazı çocuklar onların sayesinde karınlarını doyurdu. Ayrıca ben bakım işindeyken benim destek olmaya çalıştığım insanlara da yardım ettiler."

"The Paul O'Grady Show", "Blind Date" ve "For the Love of Dogs gibi yapımlarla tanınan Paul O'Grady, geçen yılın mart ayında hayata veda etti. Acı haberi ise eşi duyurdu. Ünlü yıldızır karısı yaptığı sosyal medya paylaşımında kocasının bir gece önce beklenmedik bir şekilde öldüğünü belirtti.