Sosyetik güzelin bebek bilmecesi.... Öyle bir kız hiç doğmadı mı yoksa bebeği evde mi unuttunuz!

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Bunlardan biri de dünyanın en zengin varisi olarak tanınan Paris Hilton. O da Paskalya tatilini Karayipler'de geçirmeye karar verdi.

Kısa süre önce ikinci kez anne olan Hilton, kocası Carter Reum, kısa bir süre önce bir yaşına giren oğlu Phoenix ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ama tabii onun attığı her adım gibi bu da büyük olay oldu.

Bir başka deyişle Paris Hilton'un bu aile tatili gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bunun nedeni de ünlü yıldızın sosyal medya paylaşımlarıydı.

AİLE TATİLİNDEN POZLAR

Paris Hilton'ın Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarda ünlü yıldız, kocası Carter Reum ve ilk göz ağrıları, oğulları Phoenix vardı.

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O coşkulu tatil paylaşımlarındaki eksik ise kimsenin gözünden kaçmadı. Hilton ile Reum'un geçen yılın sonlarında dünyaya gelen kızları London, o karelerin hiçbirinde yoktu.

Hilton, kızını aile pozlarına sadece bir kez aldı. Geçen yılın sonlarında Noel kutlaması sırasında kucağına alıp objektif karşısına geçtiği kızının yüzünü göstermedi. Ama yine de minik London aile pozunda yerini aldı.

Fakat ondan sonra Hilton ile Reum'un kızını gören olmadı. Bırakın yüzünü görmeyi bebeğin varlığı bile fotoğraflarda görünmez oldu.

Oysa Hilton ilk bebeği Phoenix henüz birkaç aylıkken onunla birlikte özel bir fotoğraf çekimi yapmış ve bunu da sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Paris Hilton ile Carter Reum'un Karayipler tatilinde dört aylık London'ın tek kare görüntüsü bile yer almadı.

Bu durum da sosyal medya sayfalarında tartışma konusu oldu. Birçok kişi "Paris ile Carter, küçük kızlarını evde mi unuttu acaba?" diye sordu.

Bazı kişiler de çiftin kızları London'a oğulları Phoenix'ten farklı davrandığını ileri sürdü. Onun neden aile azı fotoğraflarında görünmediğini sordu.

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Belli ki Paris Hilton bu kez farklı bir yol izliyor ve kızının oğlu gibi küçücük yaşta kamera karşısına çıkarmaktan imtina ediyor.

Paris Hilton ile Carter Reum, 2021 yılında gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi. İlk bebekleri Phoenix ise taşıyıcı anne aracılığıyla geçen yılın ilk ayında dünyaya geldi.

İKİSİNİ DE TAŞIYICI ANNE DOĞURDU

Geçen yılın sonlarında ise Paris'in daha evlenmeden yıllar önce adını bile belirlediği kızları London dünyaya geldi. Bu arada bir not.. Hilton ile Reum'un kızları London da ağabeyi gibi taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldi.

Bilenler bilir, Paris Hilton'un bebek sahibi olması daha öncesinde uzun uzun konuşulmuştu. Annesi

Kathy Hilton kızının hamile kalamadığını, doğuramadığını söylemişti katıldığı bir programda. Hatta bu konuda Paris'in çaba harcadığını ama bir türlü sonuç alamadığını sözlerine ekledi.

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Hilton ise bunun üzerine "İstediğim zaman hamile kalırım. Annem niye böyle düşünüyor bilmiyorum" diye yanıt verdi.

DOĞUM YAPMAKTAN KORKUYORMUŞ

Bu tartışmaların basına yansımasından kısa bir süre sonra Paris Hilton ile Carter Reum'un ilk bebekleri Phoenix Barron'un dünyaya gelişini duyurdu.

O daha bir yaşına gelmeden bu kez kızları London dünyaya gözlerini açtı.

Her iki bebek de taşıyıcı anne aracılığıyla aileye katıldı. Hilton bu konuda anılarını kaleme aldığı kitabında hayatta en çok doğum yapmaktan ve ölümden korktuğunu açıklamıştı.

İlk gençlik yıllarında doğum yapan bir kadını görmenin kendisinde bir travma yarattığını söyleyen Hilton bu yüzden kendisi doğum yapmak istemediğini sözlerine eklemişti.

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Paris Hilton'un ilk bebeği Phoenix, küçüklüğünden bu yana kamera karşısında. Ama kardeşi London bir kez dışında aile pozlarında yer almadı.