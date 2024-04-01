GÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶rdÃ¼klerim: Ä°stese bambaÅŸka bir hayatÄ± olurdu, ama o kÃ¶yde yaÅŸamayÄ± seÃ§ti

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Ã‡oÄŸu da o kapÄ±dan geÃ§ip bambaÅŸka bir hayata adÄ±m atar. Ä°ÅŸte bunlardan biri var ki o da Ã¶nce TÃ¼rkiye'nin sonra Avrupa'nÄ±n en gÃ¼zel kÄ±zÄ± seÃ§ildi...

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonunda o da bambaÅŸka bir hayata adÄ±m attÄ±. Ama onun geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nya mevkidaÅŸlarÄ±ndan farklÄ± oldu...

O gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ± yerine Ege denizinin pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l sularÄ±na bakan bir kÃ¶yde kurdu yeni hayatÄ±nÄ±.

TÃ¼rkiye'nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en zarif taÃ§lÄ± gÃ¼zellerden biri olan NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu'ndan sÃ¶z ettiÄŸimizi herkes anladÄ± bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. 1982 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye GÃ¼zeli seÃ§ildi Ã¶nce KuruoÄŸlu. Sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada Avrupa GÃ¼zeli tacÄ±nÄ± da giydi.

Ãœstelik dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ olarak bu tÃ¼r yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan Ã§ok farklÄ±ydÄ±. OmuzlarÄ±ndan aÅŸaÄŸÄ±ya dÃ¶kÃ¼len dalga dalga saÃ§larÄ± yoktu onun. Bunun yerine kÄ±sacÄ±k kesilmiÅŸ saÃ§larÄ± ve onu tamamlayan renkli gÃ¶zleriyle bakÄ±yordu dÃ¼nyaya.

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Zarafeti de aldÄ±ÄŸÄ± bale eÄŸitiminden geliyordu. Herkes onun TV o olmasa bile moda dÃ¼nyasÄ±nda uzun yÄ±llar kariyer yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Ama hiÃ§ Ã¶yle olmadÄ±. KuruoÄŸlu bambaÅŸka bir hayat seÃ§ti kendine.Â

HAYATINI SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN PAYLAÅžIYOR

BugÃ¼n 64 yaÅŸÄ±nda olan KuruoÄŸlu, o hayattan kesitleri de sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.

Kimi zaman kocaman bir tencerenin baÅŸÄ±na geÃ§ip portakal reÃ§eli piÅŸiriyor kimi zaman da hamurumu kendi yoÄŸurduÄŸu ekmekleri piÅŸiriyor fÄ±rÄ±nÄ±nda.Â

Ã–zetle anneannesinin zoruyla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada taÃ§ giymek bile genÃ§ yaÅŸÄ±nda onun hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmedi.

Hem TÃ¼rkiye'nin hem de Avrupa'nÄ±n taÃ§lÄ± gÃ¼zeli olan eski balerin NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu, KuÅŸadasÄ±'nÄ±n Caferli kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸÄ±yor. Bir butik otel iÅŸleten KuruoÄŸlu, son derece sade bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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ODUNUNU BÄ°LE KESÄ°YOR

BazÄ± zamanlarda da sosyal medya sayfasÄ±nda, gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan kesitler paylaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte kÄ±ÅŸ iÃ§in testereyle odun kestiÄŸi o video da onlardan biri.

KuruoÄŸlu, aÄŸaÃ§ kesimini "KÄ±ÅŸ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, kurumuÅŸ aÄŸaÃ§ kesimi... Ã‡iftlik hayatÄ± bÃ¶yle bir ÅŸey. Hep hayalini kurduÄŸum bir yaÅŸam, herkese tavsiye ederim. Kendi iÅŸini kendin yapacaksÄ±n" notuyla paylaÅŸtÄ±. KuruoÄŸlu, azla yetinmek gerektiÄŸini de belirterek "zaman Ã¶yle artÄ±k" diye de ekledi.

Bazen en ÅŸÄ±k haliyle Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± paylaÅŸan KuruoÄŸlu bazen de kÃ¶y iÅŸleri yaparken Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ±na yer veriyor sosyal medya sayfasÄ±nda. KuruoÄŸlu'nun "KÃ¼rek sallayÄ±p ahÄ±r temizlemek kolay mÄ± sanÄ±yorsunuz" mesajÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±m da bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni aldÄ±.

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KUÅžADASI'NIN BÄ°R KÃ–YÃœNDE YAÅžIYOR

1982 yÄ±lÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye ve Avrupa GÃ¼zeli tacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu, uzun sÃ¼redir spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±ndan uzakta bir hayat yaÅŸasa da sosyal medyayÄ± etkin ÅŸekilde kullanÄ±yor.

KuruoÄŸlu'nun gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan kesitler sunan paylaÅŸÄ±mlarÄ± takipÃ§ileri tarafÄ±ndan beÄŸeni yaÄŸmuruna tutuluyor.

NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu Ã§ok uzun zamandÄ±r KuÅŸadasÄ±, Caferli kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸÄ±yor, bir butik otel iÅŸetiyor.

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HEM AVRUPA HEM TÃœRKÄ°YE GÃœZELÄ°Â

KuruoÄŸlu, henÃ¼z gencecik bir balerinken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmadan TÃ¼rkiye GÃ¼zeli unvanÄ±yla ayrÄ±ldÄ±. Sonra Avrupa GÃ¼zeli yarÄ±ÅŸmasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil etti. Burada da birincilik unvanÄ±nÄ± elde etti.

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TÃ¼rkiye'nin Ã§ok az sayÄ±daki kÄ±sa saÃ§lÄ± gÃ¼zelinden biri olarak da tarihe geÃ§en NazlÄ± Deniz KuruoÄŸlu, modellik ya da oyunculuk yapmak yerine Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeki gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Bir gÃ¼n dans ederken sakatlanÄ±nca klasik baleden vazgeÃ§ip modern dansa yÃ¶neldi. Ancak sonra KuÅŸadasÄ±'nÄ±n Caferli kÃ¶yÃ¼ne yerleÅŸip kendine bambaÅŸka bir hayat kurdu.

KuruoÄŸlu'nun sosyal medya sayfasÄ±nda tanÄ±dÄ±k yÃ¼zler sÄ±k sÄ±k Ã§Ä±kÄ±yor takipÃ§ilerinin karÅŸÄ±sÄ±na. Bunlardan biri de kendisinden bir yÄ±l sonra TÃ¼rkiye ve Avrupa GÃ¼zeli seÃ§ilen NeÅŸe Erberk. DiÄŸeri de sahnelerin Bambi lakaplÄ± dansÃ§Ä±sÄ± BurÃ§in Orhon. KuruoÄŸlu ile Orhon, uzun sÃ¼redir KuÅŸadasÄ±'nda yaÅŸÄ±yor. Â

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KuruoÄŸlu gÃ¼nlÃ¼k hayatÄ±ndan kesitleri sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.



KuruoÄŸlu, bahÃ§esinin bakÄ±mÄ±nÄ± da kendi yapÄ±yor.Â





TaÃ§lÄ± gÃ¼zel KuruoÄŸlu, .u kareyi de sosyal medya sayfasÄ±ndan "gÃ¶nÃ¼l gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶rdÃ¼klerim" notuyla paylaÅŸtÄ±.Â

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