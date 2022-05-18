Özge Özpirinçci kutlama yemeğine neden katılmadı

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MERCAN BİR ANNEDE BİR BABADA

Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, geçtiğimiz aralık ayında dünyaya gelen bebekleri Mercan ile önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Molka adlı mekanda objektife yansıyan çift, yemek yedikleri sırada kızlarıyla sırayla ilgilendi.

YAPIMCI GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTI

Özpirinçci’ye çıkışta Kıvanç Tatlıtuğ ile rol aldığı dizinin kutlama yemeğine neden katılmadığı soruldu. Oyuncu, “Nasıl katılayım, 2-3 saatte bir emziriyorum. Yapımcı gerekli açıklamayı yaptı” dedi. Yapımcının oyuncuya dava açtığı öne sürülmüştü.

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Özge Özpirinçci, yakın dostu Sinem Kobal’ın doğum yaptığı haberini muhabirlerden aldı. “Şaka yapıyorsunuz! Hemen arayayım” diyen oyuncu, hızla aracına bindi.