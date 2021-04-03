Özge Özder ile Aslı Tandoğan'dan doğum günü mesajları: Hayat bizi kan bağı aramadan kardeş ilan etmiş

Aslı Tandoğan syfasında "İyi ki aynı gün doğmuşuz! Birlikte sağlık ve mutlulukla kutlayacağımız nice doğum günlerimizin hayaliyle...İyi ki doğdun canım... seni seviyorum..." mesajını paylaştı.

Özde Özder'den Aslı Tandoğan'a yanıt gecikmedi. Ünlü oyuncu, birlikte yer aldıkları karenin altına şu notu düştü:

"Aynı gün aynı şehirde doğmak, aynı burç olmak, tek çocuk olmak, aynı ilk okulda birbirinden habersiz yan sınıflarda okumak, aynı konservatuarda yine aynı dönem okumak, aynı dizide oynayıp rol icabı aynı adama aşık olmak... Birbirinin nikah şahidi olmak... Ve en nihayetinde oğlum olursa diye düşündüğüm “Atlas” isminin senin oğlunun, kızına düşündüğün “Luna” isminin benim kızımın ismi olması... Birbirimize bir nevi isim annesi olmak... Daha ne olsundu...Hayat bizi kan bağı aramadan kardeş ilan etmiş, buncası tesadüflükten çıkmış artık... Bize de birbirimize bir ömür sahip çıkmak, çocuklarımızı da birbirine kardeş etmek düşer... Ben de seni seviyorum kız kardeş... İyi ki doğduk... Nicelerine..."

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