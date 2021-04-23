Özge Gürel İtalya yolcusu

Oynadığı “Bay Yanlış” dizisiyle İtalya’da büyük beğeni kazanan genç oyuncu Özge Gürel, İtalyan hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İtalya’dan hem dizi hem de reklam teklifi alan Gürel, önümüzdeki günlerde Roma’ya uçacak. Dört farklı proje için görüşmeler yapacak olan güzel oyuncu, anlaşmalar sağlandığı takdirde çekimler için yaz aylarında yeniden İtalya’ya gidecek.







BOL BOL SENARYO OKUYOR



Bu arada güzel oyuncuya Türkiye’den de çok sayıda teklif geldiğini duydum. Sekiz farklı reklam, dizi ve film projesi için görüşmeler yapan Özge Gürel, şu sıralar harıl harıl senaryo okuyormuş. Aldığım duyumlara göre güzel oyuncu, çok yakında içine sinen bir projeyle ekranlara dönecekmiş.

Sağlıklı beslenmeyi eve getiriyorlar

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ile Gedik Holding Sağlık Yönetim Kurulu Üyesi, Healin Foods’un kurucusu Asya Sadıklar bir araya gelerek “Detox Box” projesini yarattı.

“Detox Box”, sağlıklı beslenmek isteyenlere abonelik sunarak, yemek paketi gönderimi yapıyor. Londra’daki sağlıklı beslenme trendinden ilham alan Asya Sadıklar, pandemiyle birlikte kutu fikrini geliştirmiş. Taylan Kümeli ile birlikte “doğal, taze ve temiz” ilkesinden taviz vermeyerek hem sağlıklı beslenmeyi hem de kilo kontrolünü evlerimize kadar getiriyor.

Patron işbaşında

Damat, Tween, D’S Damat’ın sahibi ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na Nişantaşı’nda rastladım. Abdi İpekçi Caddesi’nde yer alan mağazasını teftişe gelen patron, ekibiyle birlikte dış dekorasyonu inceliyordu. Mağazanın mülk sahibi Zeki Ergün’le birlikte dekorasyonda yapacakları değişikliklere karar veren Orakçıoğlu, çok acelesi olduğunu ve daha City’s AVM’nin içinde bulunan mağazasını da ziyaret edeceğini söyleyerek veda etti.

Bodrum Rallisi’ni kaçırmadı

Cemiyetin ünlü ismi Çağla Bostancı, aynı zamanda pistlerin hızlı rallicilerinden. Eşi ralli pilotu Güven Bostancı ile birlikte birçok kez yarışan Çağla Hanım’ın şampiyonlukları da var. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da düzenlenen şampiyonayı izlemeye giden Bostancı, yarışmacılarla birlikte ralli heyecanını paylaştı. 27 yılın ardından yeniden düzenlenen Bodrum Rallisi’nde iyi vakit geçiren Çağla Bostancı, otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?